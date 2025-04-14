Найден неожиданный способ добывать до 6 МВт бесплатной энергии из воды: что нужно сделать

Необычные генераторы могут превращать соленую воду в электричество благодаря естесственному процессу осмоса. Ученые подсчитали, сколько энергии они могут дать.

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Подробности сообщает издание Japan Today.

В мире много неиспользованной природной энергии, однако люди до сих пор учатся эффективно ее собирать. Даже такие популярные источники, как солнце и ветер, ограничены погодными условиями и временем суток.

Одним из новых источников, которым интересуются все больше исследователей, стала соль. Естественный процесс, когда пресная вода втягивается соленую воду путем осмоса для достижения баланса, использует много энергии. Это явление для выработки энергии используют системы замедленного под давлением осмоса (pressure retarded osmosis или PRO).

В основе установки лежат два резервуара: с пресной и соленой водой. Между ними находится мембрана, которая пропускает только воду, и не дает достичь равновесия. Таким образом пресная вода постоянно течет в соленую. Благодаря этому движению создается давление в резервуаре с соленой водой, которое приводит в движение турбину и вырабатывает электроэнергию. Это очень похоже на то, как гидроэлектростанция использует для генерации падение воды, но не требует массивных конструкций, которые можно построить только в определенных местах.

Систему можно очень эффективно использовать как побочный продукт типичного опреснения или добычи соли, а также при очистке сточных вод. Такие установки уже находятся в разработке, и первая из них построена датской компанией SaltPower в 2023 году. Подобную электростанцию сейчас достраивают в городе Фукуока, Япония. По подсчетам инженеров, она будет выдавать мощность до 100 киловатт, что сопоставимо с текущим выходом SaltPower и, вероятно, достаточно для питания около 100 домов, в зависимости от потребления.

Однако перспективы у технологии еще больше. Группа ученых рассмотрела возможность установки генераторов PRO в дельтах 109 крупных рек в Японии и обнаружили, что они могут генерировать в среднем шесть мегаватт на электростанцию, что сопоставимо с текущими показателями солнечной и ветровой энергии. Они также подсчитали, что общая энергия, вырабатываемая осмотическим давлением рек, впадающих в океаны по всему миру, составит более одного тераватта электроэнергии или одну пятую мирового спроса.

В дальнейшем исследователи попытаются выяснить, сколько энергии и какой ценой можно реально добывать таким способом. Тем не менее, похоже, есть много плюсов и значительно меньше минусов в том, чтобы сделать соленую воду мощным источником чистой и возобновляемой энергии.

Ранее в Австралии предложили другой способ создавать электричество с помощью воды. Они обнаружили, что текущая жидкость генерирует электрический заряд в 10 раз сильнее, чем считалось ранее.