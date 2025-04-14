Знайдено несподіваний спосіб добувати до 6 МВт безкоштовної енергії з води: що потрібно зробити

Незвичайні генератори можуть перетворювати солону воду на електрику завдяки природному процесу осмосу. Вчені підрахували, скільки енергії вони можуть дати.

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Подробиці повідомляє видання Japan Today.

У світі багато невикористаної природної енергії, проте люди досі вчаться ефективно її збирати. Навіть такі популярні джерела, як сонце та вітер, обмежені погодними умовами та часом доби.

Одним із нових джерел, яким цікавляться все більше дослідників, стала сіль. Природний процес, коли прісна вода втягує солону воду шляхом осмосу для досягнення балансу, використовує багато енергії. Це явище для вироблення енергії використовують системи уповільненого під тиском осмосу (pressure retarded osmosis або PRO).

В основі установки лежать два резервуари: з прісною і солоною водою. Між ними знаходиться мембрана, яка пропускає тільки воду, і не дає досягти рівноваги. Таким чином прісна вода постійно тече в солону. Завдяки цьому руху створюється тиск у резервуарі з солоною водою, який приводить у рух турбіну і виробляє електроенергію. Це дуже схоже на те, як гідроелектростанція використовує для генерації падіння води, але не потребує масивних конструкцій, які можна збудувати лише в певних місцях.

Систему можна дуже ефективно використовувати як побічний продукт типового опріснення або видобутку солі, а також при очищенні стічних вод. Такі установки вже перебувають у розробці, і перша з них збудована данською компанією SaltPower у 2023 році. Подібну електростанцію зараз добудовують у місті Фукуока, Японія. За підрахунками інженерів, вона видаватиме потужність до 100 кіловат, що можна порівняти з поточним виходом SaltPower і, ймовірно, достатньо для живлення близько 100 будинків, залежно від споживання.

Однак перспективи у технології ще більші. Група вчених розглянула можливість установки генераторів PRO в дельтах 109 великих річок в Японії і виявили, що вони можуть генерувати в середньому шість мегават на електростанцію, що можна порівняти з поточними показниками сонячної та вітрової енергії. Вони також підрахували, що загальна енергія, що виробляється осмотичним тиском річок, що впадають в океани в усьому світі, становитиме більше одного теравата електроенергії або одну п'яту світового попиту.

Надалі дослідники спробують з'ясувати, скільки енергії та якою ціною можна реально добувати в такий спосіб. Проте, схоже, є багато плюсів і значно менше мінусів у тому, щоб зробити солону воду потужним джерелом чистої та відновлюваної енергії.

Раніше в Австралії запропонували інший спосіб створювати електрику за допомогою води. Вони виявили, що рідина, яка тече, генерує електричний заряд у 10 разів сильніше, ніж вважалося раніше.