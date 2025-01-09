Щоб не виходити з дому: у Китаї батьки наймають кур'єрів відвезти дитину до школи

Деякі хитрі батьки в Китаї просять співробітників кур'єрських служб привозити їхніх дітей до школи вранці. У мережі з приводу цього "лайфхака" розгорілася справжня полеміка.

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Одна з жінок із провінції Гуансі на півдні Китаю поділилася в мережі тим, що зимові ранки для неї надто холодні, щоб вставати з ліжка, тож вона найняла кур'єра, щоб той відвозив її дитину до школи о 6:30 ранку. Про це пише South China Morning Post.

Вартість доставки на відстань менше ніж п'ять кілометрів у КНР становить від 10 до 20 юанів (від 1 до 3 доларів США), і один із прихильників її дій вважає, що це доволі розумна ідея, оскільки доставляти посилки та дітей — це, по суті, одне й те саме.

Жінка на прізвище Чжен із провінції Хенань у центральному Китаї розповіла, що вона втомлюється на своїй нічній роботі, тому вона часто наймає співробітників кур'єрських служб для "транспортування" своєї дитини до школи. При цьому, кур'єри звітують перед матір'ю, надсилаючи їй кадри доставки.

На своє виправдання Чжен сказала, що її будинок розташований дуже близько до школи.

Інша мати з Ченду на південному заході Китаю зізналася, що їй спало на думку найняти кур'єра під час сильного дощу, через який на дорогах утворилися затори.

"Водій на своєму електровелосипеді зрізав дорогу і вчасно доставив мою дитину до школи", — прокоментувала вона, зізнавшись, що довіряти своє чадо незнайомцю насправді не найкраща ідея.

Ще один користувач мережі зауважив, що кур'єри доставки часто перебувають в умовах цейтноту, перевищують швидкість і проїжджають на червоне світло. І це вкрай небезпечно, коли разом із ним може перебувати дитина.

Водночас юрист Чжао Ляншань попередив, що діти, як правило, не вміють розпізнавати ризики і захищати себе. І якщо довіряти їх незнайомцям, підвищується ризик викрадень та інших злочинів.

Компанія з доставки товарів прокоментувала полеміку, яка виникла, заявивши, що перевезення людей не входить до кола її послуг. Тому водії, які приймають такі замовлення в приватному порядку, будуть покарані, якщо їх спіймають. При цьому особам, які займаються в Китаї транспортними послугами без ліцензії, загрожує штраф у розмірі до 100 000 юанів (14 000 доларів США).

Нагадаємо, у Китаї чоловік напідпитку випав з автомобіля, за кермом якого перебувала його коханка. Дружина, діти і батьки загиблого зажадали від неї компенсації.

Також Фокус писав, що колишній глава Банку Китаю, 63-річний Лю Ляньге переконав свого сина розірвати стосунки з нареченою. Після цього чиновник сам одружився з нею.