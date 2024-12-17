Зірка Шанхая: кур'єр грає на флейті під час доставки їжі (фото)

Кур'єр з Китаю, який грає на флейті між замовленнями, став зіркою інтернету, завоювавши серця користувачів за свою здатність приносити радість і натхнення в повсякденну рутину.

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Працівник доставки їжі в Китаї надихнув багатьох користувачів, після того як відео, на яких він грає на флейті під час своїх рейсів, стали вірусними. Цей працівник, якого часто помічають на вулицях Шанхая, грав на флейті, сидячи на своєму електричному скутері між замовленнями або чекаючи на світлофорі. Про це пише South China Morning Post.

30-річний чоловік на ім'я Чжао Юе працює в найбільшій китайській службі доставки їжі Meituan уже чотири роки.

Соцмережі здивував китайський доставщик їжі, який грає на флейті Фото: SCMP

Чжао розповів, що вчитися грати на традиційній китайській поперечній флейті він почав сім місяців тому. Він навчався у викладача та через онлайн-уроки, а це захоплення обрав через глибокий інтерес до китайської культури та бажання збагатити свій внутрішній світ.

Він зізнався, що щодня йому потрібно практикуватися не менше 90 хвилин. Його робочий день починався о 7 ранку і закінчувався о 1:30 дня, а потім тривав з 5 до 8 вечора. У перервах між рейсами та у своєму вільному часі він використовував так званий "фрагментарний час" для занять.

Чжао возив два термобокси для доставки їжі: один для замовлень, а інший — для флейт і особистих речей.

Чжао возив два термобокси для доставки їжі: один для замовлень, а інший — для флейт і особистих речей Фото: SCMP

Як досвідчений кур'єр, він добре знав тривалість сигналів світлофорів на різних перехрестях і зазначав, що грає на інструменті лише на великих перехрестях, де червоне світло може тривати до двох хвилин.

Чжао став кур'єром, щоб досягти кращого балансу між роботою та особистим життям, оскільки ця робота давала йому змогу самостійно обирати робочі години, пише видання.

До кінця минулого року в Китаї було понад 11 мільйонів активних працівників доставки на платформах Meituan і Ele.me, двох найбільших сервісах із доставки їжі в країні.

Згідно зі звітом про зайнятість синіх комірців Китаю за 2023 рік, опублікованим інститутом, пов'язаним з університетом у Пекіні, кур'єри заробляють у середньому 6 800 юанів (приблизно 930 доларів США) на місяць, що вище середнього доходу китайських синіх комірців.

Проте багато кур'єрів зазначали, що висока зарплата супроводжувалася довгими робочими змінами. Безліч працівників скаржилися на необхідність працювати по 14-15 годин на день, 26 днів на місяць.

Чжао виділився з-поміж інших кур'єрів тим, що знаходив унікальне задоволення в житті і приносив радість оточуючим.

Нагадаємо, китайського інфлюенсера, який зацікавив понад 400 тис. підписників на платформах Douyin і Kuaishou, нещодавно заарештувала поліція. Чоловік вигадав історію, ніби працює кур'єром разом зі своєю маленькою донькою Цяньї, щоб купити їй їжу. Блогер створив понад 100 подібних відео і заробляв на продажах товарів у прямому ефірі.