Звезда Шанхая: курьер играет на флейте во время доставки еды (фото)

Курьер из Китая, играющий на флейте между заказами, стал звездой интернета, завоевав сердца пользователей за свою способность приносить радость и вдохновение в повседневную рутину.

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Работник доставки еды в Китае вдохновил многих пользователей, после того как видео, на которых он играет на флейте во время своих рейсов, стали вирусными. Этот сотрудник, часто замечаемый на улицах Шанхая, играл на флейте, сидя на своем электрическом скутере между заказами или ожидая на светофоре. Об этом пишет South China Morning Post.

30-летний мужчина по имени Чжао Юэ работает в крупнейшей китайской службе доставки еды Meituan уже четыре года.

Соцсети удивил китайский доставщик еды, который играет на флейте Фото: SCMP

Чжао рассказал, что учиться играть на традиционной китайской поперечной флейте он начал семь месяцев назад. Он учился у преподавателя и через онлайн-уроки, а эту увлеченность выбрал из глубокого интереса к китайской культуре и желания обогатить свой внутренний мир.

Он признался, что ежедневно ему нужно практиковаться не менее 90 минут. Его рабочий день начинался в 7 утра и заканчивался в 1:30 дня, а затем продолжался с 5 до 8 вечера. В перерывах между рейсами и в своем свободном времени он использовал так называемое "фрагментарное время" для занятий.

Чжао возил два термобокса для доставки еды: один для заказов, а другой — для флейт и личных вещей.

Чжао возил два термобокса для доставки еды: один для заказов, а другой — для флейт и личных вещей Фото: SCMP

Как опытный курьер, он хорошо знал продолжительность сигналов светофоров на разных перекрестках и отмечал, что играет на инструменте только на крупных перекрестках, где красный свет может длиться до двух минут.

Чжао стал курьером, чтобы достичь лучшего баланса между работой и личной жизнью, так как эта работа позволяла ему самостоятельно выбирать рабочие часы, пишет издание.

К концу прошлого года в Китае было более 11 миллионов активных работников доставки на платформах Meituan и Ele.me, двух крупнейших сервисах по доставке еды в стране.

Согласно отчету о занятости синих воротничков Китая за 2023 год, опубликованному институтом, связанным с университетом в Пекине, курьеры зарабатывают в среднем 6 800 юаней (около 930 долларов США) в месяц, что выше среднего дохода китайских синих воротничков.

Тем не менее, многие курьеры отмечали, что высокая зарплата сопровождалась длинными рабочими сменами. Множество работников жаловались на необходимость работать по 14-15 часов в день, 26 дней в месяц.

Чжао выделился среди других курьеров тем, что находил уникальное удовольствие в жизни и приносил радость окружающим.

Напомним, китайского инфлюенсера, который заинтересовал более 400 тыс. подписчиков на платформах Douyin и Kuaishou, недавно арестовала полиция. Мужчина придумал историю, будто работает курьером вместе со своей маленькой дочерью Цяньи, чтобы купить ей еду. Блогер создал более 100 подобных видео и зарабатывал на продажах товаров в прямом эфире.