Курьер с младенцем выдавал себя за отца-одиночку 43 раза в день: он на этом зарабатывал (фото)

В одном из своих самых трогательных видео блогер, одетый в желтую униформу, утверждал, что вместе с маленькой дочерью отвез 43 заказа и заработал 300 юаней.

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Китайского инфлюенсера, который заинтересовал более 400 тыс. подписчиков на платформах Douyin и Kuaishou, недавно арестовала полиция. Мужчина придумал историю, будто работает курьером вместе со своей маленькой дочерью Цяньи, чтобы купить ей еду. Блогер создал более 100 подобных видео и зарабатывал на продажах товаров в прямом эфире. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Мужчина, который зарегистрирован в сети как Qianyi Baobei, рассказывал подписчикам, что якобы является отцом-одиночкой и берёт с собой на работу дочь после того, как мать их бросила. На всех своих видео он писал крупным шрифтом: "У нее нет мамы".

В одном из своих самых трогательных видео блогер, одетый в желтую униформу, утверждает, что вместе с Цяньи отвез 43 заказа и заработал за один день 300 юаней (1,5 тыс. грн), чтобы купить ребенку поесть.

Qianyi Baobei пытался расстрогать подписчиков Фото: SCMP

Во вторник, 3 декабря, полиция установила, что Qianyi Baobei обманывает людей: он не работает курьером, а жена до сих пор живет с ним. Виновника оштрафовали за нарушение общественного порядка, в частности распространение ложных слухов.

Узнав об этом, пользователи сети раскритиковали инфлюенсера за ложь и цинизм.

"Я не верю в подобные видео. Люди, чья жизнь действительно тяжелая, не имеют времени на то, чтобы снимать видео каждый день", — прокомментировал один из зрителей. "Такие лжецы эксплуатируют доброту людей и вредят тем, кто действительно нуждается в помощи", — заявил другой комментатор.

Напомним, ранее Фокус писал о 26-летней Элизабет Крукс, которая перенесла приступ синдрома постуральной ортостатической тахикардии (POTS), когда её сердцебиение подскочило почти до 180 ударов в минуту, и она потеряла сознание. К счастью, рядом был ее 6-летний сын Эйден, который не растерялся и позвал курьера на помощь.

Кроме того, клиентка рассказала о том, как ее мать решила посмотреть запись с камеры наблюдения, установленной у дверей дома, и разозлилась из-за возмутительных действий курьера.