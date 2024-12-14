Кур'єр з немовлям видавав себе за батька-одинака 43 рази на день: він на цьому заробляв (фото)

В одному з найбільш зворушливих відео блогер, одягнений у жовту уніформу, стверджував, що разом з маленькою дочкою здійснив 43 замовлення та заробив за один день 300 юанів.

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Китайського інфлюенсера, який зацікавив понад 400 тис. підписників на платформах Douyin і Kuaishou, нещодавно заарештувала поліція. Чоловік вигадав історію, начебто працює кур’єром разом зі своєю маленькою донькою Цяньї, аби купити їй їжу. Блогер створив понад 100 подібних відео й заробляв на продажах товарів у прямому ефірі. Про це пише газета South China Morning Post.

Чоловік, який зареєстрований у мережі як Qianyi Baobei, розповідав підписникам, що нібито є батьком-одинаком й бере із собою на роботу дочку після того, як мати їх покинула. На всіх своїх відео він писав великим шрифтом: "У неї немає мами".

В одному з найбільш зворушливих відео блогер, одягнений у жовту уніформу, стверджує, що разом з Цяньї здійснив 43 замовлення та заробив за один день 300 юанів (1,5 тис. грн), щоб купити дитині поїсти.

Qianyi Baobei намагався розчулити підписників Фото: SCMP

У вівторок, 3 грудня, поліція встановила, що Qianyi Baobei обманює людей: він не працює кур’єром, а дружина досі живе з ним. Винуватця оштрафували за порушення громадського порядку, зокрема поширення неправдивих чуток.

Дізнавшись про це, користувачі мережі розкритикували інфлюенсера за брехню та цинізм.

"Я не вірю в подібні відео. Люди, чиє життя справді важке, не мають часу на те, щоб знімати відео щодня", — прокоментував один з глядачів. "Такі брехуни експлуатують доброту людей і шкодять тим, хто справді потребує допомоги", — заявив інший коментатор.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 26-річну Елізабет Крукс, яка перенесла напад синдрому постуральної ортостатичної тахікардії (POTS), коли її серцебиття підскочило майже до 180 ударів на хвилину, й вона втратила свідомість. На щастя, поруч був її 6-річний син Ейден, який не розгубився й покликав кур’єра на допомогу.

Крім того, клієнтка розповіла про те, як її мати вирішила подивитися запис із камери спостереження, встановленої біля дверей будинку, і розлютилася через обурливі дії кур'єра.