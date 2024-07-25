6-річний хлопчик покликав кур'єра, щоб врятувати життя своїй мамі (відео)

Елізабет Крукс пролежала без свідомості майже 20 хвилин, коли водій Amazon приїхав, щоб доставити посилку.

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26-річна Елізабет Крукс перенесла напад синдрому постуральної ортостатичної тахікардії (POTS), коли її серцебиття підскочило майже до 180 ударів на хвилину, й вона втратила свідомість. На щастя, поруч був її 6-річний син Ейден, який не розгубився й покликав кур’єра на допомогу. Про це пише видання Belfast Live.

Елізабет пролежала без свідомості майже 20 хвилин, коли водій Amazon приїхав, щоб доставити посилку. На опублікованому в мережі відеозаписі можна побачити, як хлопчик підбігає до воріт свого будинку в Ньютаунвардсі (Північна Ірландія), забирає замовлення, дякує кур’єрові, а потім просить про допомогу.

"Вибачте, ви не могли б допомогти моїй мамі?" — звернувся він до невідомого чоловіка, який, почувши це, змінився в обличчі й попрямував у будинок, щоб з’ясувати, що сталося, й викликати швидку допомогу.

Кур'єр біжить допомагати матері дитини Фото: Elizabeth Crooks

Жінку негайно відвезли до лікарні, де після огляду їй поставили невтішний діагноз — важкий приступ POTS.

"Коли прийшла до тями, все, що я побачила, це жилет підвищеної видимості. Чомусь подумала, що це лікарі, якщо чесно. Ейден загорнув мене в ковдру і пішов за відром. Кажуть, що він сказав: "Мама знепритомніла". Навіть не знаю, чи я коли-небудь вживала цей термін", — розповідає Елізабет.

Це відео стало вірусним у соціальних мережах, багато хто похвалив водія за те, що він знайшов час й послухав маленького Ейдена. Мама після цього зв'язалася з водієм, щоб подякувати йому за допомогу.

"Я радий, що з Елізабет все гаразд. Вона може пишатися своїм сином", — зазначив кур’єр, якого звуть Браян.

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