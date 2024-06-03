"Просто неймовірно": ланцюжок врятував чоловікові життя, зупинивши кулю, що влучила йому в шию

За словами співробітників поліції, постріл стався під час сварки. Ланцюжок був зроблений не з чистого срібла, тому він зміг зупинити кулю.

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Куля 22-го калібру застрягла в срібному ланцюжку на шиї жертви. Після пострілу у постраждалого чоловіка зі США залишилася лише невелика колота рана. Про це пише Sky News.

Життя чоловіка, ймовірно, було врятовано після того, як намисто з товстого ланцюга запобігло потраплянню кулі в його шию. За словами поліції американського штату Колорадо, постріл стався під час сварки. Куля 22-го калібру застрягла в срібному ланцюжку на шиї жертви.

Унаслідок нападу, скоєного минулого вівторка, 28 травня, у безіменного чоловіка залишилася лише колота рана. Поліцейські з Комерс-Сіті, розташованого недалеко від Денвера, опублікували фотографії закривавленого ланцюжка.

Ланцюжок зупинив пулу Фото: Commerce City Police Department

"Ми б сказали, що він дійсно ухилився від кулі — але насправді він утримався від кулі. Цей срібний ланцюжок завширшки близько 10 мм, ймовірно, єдина причина, з якої жертва стрілянини, на яку ми вчора відреагували, все ще жива", — підписали вони фото.

Передбачуваного стрільця, особу якого також не встановлено, заарештували на місці злочину й обвинуватили в замаху на вбивство.

Чоловік відбувся невеликою раною на шиї Фото: Commerce City Police Department

Співробітники поліції зазначили, що, хоча намисто було сріблястого кольору, воно, найімовірніше, не було з чистого срібла, адже воно не зможе зупинити кулю.

"Можливо, варто двічі подумати, перш ніж сумувати через підробку. Просто неймовірно", — пожартували в поліцейському управлінні Комерс-Сіті.

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