"Просто невероятно": цепочка спасла мужчине жизнь, остановив пулю, попавшую ему в шею

По словам сотрудников полиции, выстрел произошел во время ссоры. Цепочка была сделана не из чистого серебра, поэтому она смогла остановить пулю.

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Пуля 22-го калибра застряла в серебряной цепочке на шее жертвы. После выстрела у пострадавшего мужчины из США осталась лишь небольшая колотая рана. Об этом пишет Sky News.

Жизнь мужчины, вероятно, была спасена после того, как ожерелье из толстой цепи предотвратило попадание пули в его шею. По словам полиции американского штата Колорадо, выстрел произошел во время ссоры. Пуля 22-го калибра застряла в серебряной цепочке на шее жертвы.

В результате нападения, совершенного в прошлый вторник, 28 мая, у безымянного мужчины осталась лишь колотая рана. Полицейские из Коммерс-Сити, расположенного недалеко от Денвера, опубликовали фотографии окровавленной цепочки.

Цепочка остановила пулу Фото: Commerce City Police Department

"Мы бы сказали, что он действительно уклонился от пули — но на самом деле он удержался от пули. Эта серебряная цепочка шириной около 10 мм, вероятно, единственная причина, по которой жертва стрельбы, на которую мы вчера отреагировали, все еще жива", — подписали они фото.

Предполагаемый стрелок, личность которого также не установлена, был арестован на месте преступления и обвинен в покушении на убийство.

Мужчина отделался небольшой раной на шее Фото: Commerce City Police Department

Сотрудники полиции отметили, что, хотя ожерелье было серебристого цвета, оно, скорее всего, не было из чистого серебра, ведь оно не сможет остановить пулю.

"Может быть, стоит дважды подумать, прежде чем грустить из-за подделки. Просто невероятно", — пошутили в полицейском управлении Коммерс-Сити.

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