Усе пішло не за планом: проповідник дражнив смертоносних змій для зв'язку з Богом (фото)

Джеймі Кутс вірив, що володіє якоюсь божественною силою після того, як пережив вісім укусів за 20 років. Його громада використовувала рептилій для тіснішого зв'язку з Богом.

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Джеймі Кутс зі США очолював громаду, відому тим, що її члени провокували смертоносних гримучих змій. Таким чином вони перевіряли свій зв'язок із Богом. Після того як лідера громади вкусили вісім разів, його удача була на межі. Про це пише Daily Star.

Безрозсудний проповідник занадто часто зустрічався зі смертю, провокуючи гримучих змій, щоб довести свій зв'язок із Богом. Джеймі Кутс вважав, що володіє якоюсь божественною силою після того, як пережив вісім укусів за 20 років. Його практика полягала в тому, що він танцював на сцені зі своїми парафіянами, відлякуючи смертоносних тварюк. Вони вважали це доказом того, що завжди можуть розраховувати на захист Бога і що їхня віра забезпечить їм безпеку. Однак одного разу все пішло не за планом і закінчилося трагедією.

Під час служби Кутс тримав у руках кілька гримучих змій і кинув їх на сцену, щоб погіршити ситуацію і показати, як далеко він може зайти, не маючи страху.

Змій часто провокували Фото: Final Affliction

Але коли він знову взяв їх у руки, одна з розлючених змій вкусила його за тильну сторону долоні. Проповідник покинув сцену, щоб сходити до туалету, він повернувся і продовжив виступ як ні в чому не бувало, попри те що зблід і сильно спітнів. Члени його громади зателефонували в службу порятунку, але він сказав їм, що піде додому, ляже на диван і буде молитися. Він відмовився від медичної допомоги й сказав, що з ним усе гаразд.

Однак через деякий час парамедики приїхали провідати його і виявили, що скандальний проповідник мертвий.

За рік до своєї смерті, у 2014 році, Кутс був спійманий на перевезенні трьох гримучих змій і двох мідянок через Ноксвілл, штат Теннессі. У 1995 році 28-річна Мелінда Браун із Парроттсвілла, штат Теннессі, померла після того, як її вкусила деревна гримуча змія в церкві скандального проповідника.

Члени громади так само чіпали змій Фото: Final Affliction

Видання зазначає, що громада продовжує своє існування і все ще використовує змій, зокрема й ту, що вбила Кутса. Новим лідером став його син Коді.

Їхні релігійні переконання ґрунтуються на уривку з Євангелія від Марка, в якому сказано: "Вони повинні брати змій, і якщо вип'ють щось смертоносне, то це не зашкодить їм, а руки покладуть на хворих, і вони одужають".

Відеоролик про цей інцидент, опублікований на каналі Final Affliction на початку цього тижня, зібрав понад 25 000 переглядів і сотні коментарів.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка подружилася з отруйною змією, яка живе в її машині. Ліза Курнеліс вчиться співіснувати зі змією у своєму автомобілі, оскільки рептилія не покидає його. Перші чотири спроби дістати небезпечну тварину з машини не увінчалися успіхом.

Також стало відомо, що жителі села не можуть нормально спати через "божевільного" павича. Павич втік з ферми й не дає спокою жителю британського села. Він заходить у сади людей "відпочити" і залітає на дахи будинків, уникаючи упіймання.