"Ми не виберемося звідси": чоловік вимовив останні слова, спостерігаючи за виверженням вулкана

Вибухова сила вулкана за кілька хвилин знищила сотні квадратних миль лісів і гірських районів, перетворивши околиці на пустку, і забрала життя 57 осіб, включно з дослідниками, фотографами та місцевими жителями.

Жертва найбільшого виверження вулкана в історії США Джеррі Мартін залишив останні слова перед смертю, але його тіло так і не знайшли. Про цю історію пише Lad Bible.

18 травня 1980 року відбулося одне з найруйнівніших вивержень в історії США — прокинувся вулкан Сент-Хеленс у штаті Вашингтон. Його вибухова сила за кілька хвилин знищила сотні квадратних миль лісів і гірських районів, перетворивши околиці на пустку, і забрала життя 57 осіб, включно з дослідниками, фотографами та місцевими жителями.

Одним із тих, хто потрапив у зону катастрофи, був 64-річний радист Джеррі Мартін, який у ніч перед виверженням приїхав до підніжжя Сент-Геленс своїм будинком на колесах, щоб спостерігати за вулканом і передавати дані. Бувши досвідченим радистом, він займався передачею інформації про сейсмічну активність, яка за кілька місяців до цього почала посилюватися, сигналізуючи про наближення виверження.

У момент кульмінації катастрофи Джеррі став свідком того, як його колега, вулканолог Девід А. Джонстон, який перебував в епіцентрі, потрапив під лавину з розпеченого газу і попелу. Джонстон, який перебував в епіцентрі, потрапив під лавину з розпеченого газу і попелу. Усвідомивши, що лихо рухається в його бік, Джеррі почав передавати звіт про події по радіозв'язку, описуючи вибух: "Уся північно-західна частина, північна частина вибухає. Підіймайтеся над хребтом у напрямку до мене... Я збираюся забратися звідси".

64-річний радист Джеррі Мартін Фото: findagrave.com

Однак вулканічний потік виявився швидшим. Джеррі спробував сховатися у своєму автодомі, усвідомлюючи, що в нього немає часу на евакуацію.

"Джентльмени, кемпер і автомобіль, який стоїть на південь від мене, накрило... Зараз і мене накриє. Ми не виберемося звідси", — повідомив він в останній момент.

Ні тіла Джеррі, ні уламків його автобудинку так і не знайшли. Припускають, що його і його транспортний засіб поглинуло вулканічне виверження.

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