"Мы не выберемся отсюда": мужчина произнес последние слова, наблюдая за извержением вулкана

Взрывная сила вулкана за несколько минут уничтожила сотни квадратных миль лесов и горных районов, превратив окрестности в пустошь, и унесла жизни 57 человек, включая исследователей, фотографов и местных жителей.

Жертва крупнейшего извержения вулкана в истории США Джерри Мартин оставил последние слова перед смертью, но его тело так и не нашли. Об этой истории пишет Lad Bible.

18 мая 1980 года произошло одно из самых разрушительных извержений в истории США — пробудился вулкан Сент-Хеленс в штате Вашингтон. Его взрывная сила за несколько минут уничтожила сотни квадратных миль лесов и горных районов, превратив окрестности в пустошь, и унесла жизни 57 человек, включая исследователей, фотографов и местных жителей.

Одним из тех, кто попал в зону катастрофы, был 64-летний радист Джерри Мартин, который в ночь перед извержением приехал к подножию Сент-Хеленс на своем доме на колесах, чтобы наблюдать за вулканом и передавать данные. Будучи опытным радистом, он занимался передачей информации о сейсмической активности, которая за несколько месяцев до этого начала усиливаться, сигнализируя о приближении извержения.

В момент кульминации катастрофы Джерри стал свидетелем того, как его коллега, вулканолог Дэвид А. Джонстон, находившийся в эпицентре, попал под лавину из раскаленного газа и пепла. Осознав, что бедствие движется в его сторону, Джерри начал передавать отчет о событиях по радиосвязи, описывая взрыв: "Вся северо-западная часть, северная часть взрывается. Поднимается над хребтом по направлению ко мне… Я собираюсь убраться отсюда".

64-летний радист Джерри Мартин Фото: findagrave.com

Однако вулканический поток оказался быстрее. Джерри попытался укрыться в своем автодоме, осознавая, что у него нет времени на эвакуацию.

"Джентльмены, кемпер и автомобиль, который стоит к югу от меня, накрыло… Сейчас и меня накроет. Мы не выберемся отсюда", — сообщил он в последний момент.

Ни тела Джерри, ни обломков его автодома так и не нашли. Предполагается, что он и его транспортное средство были поглощены вулканическим извержением.

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