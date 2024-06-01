Все пошло не плану: проповедник дразнил смертоносных змей для связи с Богом (фото)

Джейми Кутс верил, что обладает некой божественной силой после того, как пережил восемь укусов за 20 лет. Его община использовала рептилий для более тесной связи с Богом.

Related video

Джейми Кутс из США возглавлял общину, известную тем, что ее члены провоцировали смертоносных гремучих змей. Таким образом они проверяли свою связь с Богом. После того как лидера общины укусили восемь раз, его удача была на исходе. Об этом пишет Daily Star.

Безрассудный проповедник слишком часто встречался со смертью, провоцируя гремучих змей, чтобы доказать свою связь с Богом. Джейми Кутс считал, что обладает некой божественной силой после того, как пережил восемь укусов за 20 лет. Его практика заключалась в том, что он танцевал на сцене со своими прихожанами, отпугивая смертоносных тварей. Они считали это доказательством того, что всегда могут рассчитывать на защиту Бога и что их вера обеспечит им безопасность. Однако однажды все пошло не плану и закончилось трагедией.

Во время службы Кутс держал в руках несколько гремучих змей и бросил их на сцену, чтобы усугубить ситуацию и показать, как далеко он может зайти не имея страха.

Змей часто провоцировали Фото: Final Affliction

Но когда он снова взял их в руки, одна из разъяренных змей укусила его за тыльную сторону ладони. Проповедник покинул сцену, чтобы сходить в туалет, он вернулся и продолжил выступление как ни в чем не бывало, несмотря на то что побледнел и сильно вспотел. Члены его общины позвонили в службу спасения, но он сказал им, что пойдет домой, ляжет на диван и будет молиться. Он отказался от медицинской помощи и сказал, что с ним все в порядке.

Однако через некоторое время парамедики приехали проведать его и обнаружили, что скандальный проповедник мертв.

За год до своей смерти, в 2014 году, Кутс был пойман на перевозке трех гремучих змей и двух медянок через Ноксвилл, штат Теннесси. В 1995 году 28-летняя Мелинда Браун из Парроттсвилла, штат Теннесси, умерла после того, как ее укусила древесная гремучая змея в церкви скандального проповедника.

Члены общины такще трогали змей Фото: Final Affliction

Издание отмечает, что община продолжает свое существование и все еще использует змей, в том числе и ту, что убила Кутса. Новым лидером стал его сын Коди.

Их религиозные убеждения основаны на отрывке из Евангелия от Марка, который гласит: "Они должны брать змей; и если выпьют что смертоносное, не повредит им; возложат руки на больных, и они выздоровеют".

Видеоролик об этом инциденте, опубликованный на канале Final Affliction в начале этой недели, собрал более 25 000 просмотров и сотни комментариев.

Ранее Фокус сообщал, что женщина подружилась с ядовитой змеей, которая живет в ее машине. Лиза Курнелис учится сосуществовать со змеей в своем автомобиле, поскольку рептилия не покидает его. Первые четыре попытки достать опасное животное из машины не увенчались успехом.

Также стало известно, что жители деревни не могут нормально спать из-за "безумного" павлина. Павлин сбежал с фермы и не дает покоя жителя британской деревни. Он заходит в сады людей "отдохнуть" и залетает на крыши домов, избегая поимки.