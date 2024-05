Скачет по крышам: жители деревни не могут нормально спать из-за "безумного" павлина (фото)

Павлин сбежал с фермы и не дает покоя жителя британской деревни. Он заходит в сады людей "отдохнуть" и залетает на крыши домов, избегая поимки.

Безумная птица "танцует" в садах жителей деревни Осетт в графстве Западный Йоркшир (Англия), мешая жителям спать всю ночь своим истошным криком. Об этом пишет Daily Star.

Павлин сбежал с близлежащей фермы. Животное забирается на крыши домов и прячется в садах людей. 40-летняя Терри Скайес говорит, что громкая птица не дает ее семье спать по ночам, а некоторые соседи из-за ее шумных криков спали не более пяти часов за три дня.

"Она не дает нам спать по ночам, потому что это довольно громко. Не постоянно, но в течение всей ночи птица издает громкие звуки, это похоже на большое эхо, которое разносится по всей улице. Кое-кто связался со мной и спросил, где она находится, потому что слышал его за несколько улиц. На улице живет довольно много учеников, которые сейчас сдают экзамены, GCSES и A-Levels. Однажды моя дочь не пошла в школу, потому что не спала всю ночь. Павлин сидел тогда на крыше соседнего дома. Я тоже почти не спала, так что все мы разбиты. Это происходит постоянно", — рассказа британка.

Терри Скайес не может ночью нормально спать Фото: SWNS

Женщина добавила, что сбежавший павлин появился в начале прошлой недели, он заходит в сады людей "отдохнуть" и залетает на крыши домов, избегая поимки.

"В основном павлин отдыхает в садах, распускает перья и исполняет небольшой танец. Если его потревожат, он забирается на крышу сарая, а потом ему удается забраться на крыши домов. Ему приглянулся один дом на улице, и он сидит там чаще всего", — сказала Терри.

Предполагается, что павлин принадлежит соседней ферме The Watering Hole On The Farm, которая пытается поймать птицу и забрать ее домой.

Птица сбежала из фермы неподалеку Фото: SWNS Павлин полюбил крышу одного из домов Фото: SWNS

По словам пострадавшей женщины, была гроза и после нее птица вырвалась на свободу. Британка думает, что павлину не успели подрезать крылья.

"Птица умудряется спокойно перелетать с крыши на крышу", — добавила она.

