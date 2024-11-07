Мужчине запретили приходить на земельный участок, за которым он ухаживал более 30 лет

Дэвид Гемлет работал на заброшенном куске земли для улучшения своего состояния здоровья более 30 лет. Однако вернувшись из отпуска узнал, что у его соседей вдруг возникли жалобы на него и его мать.

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В Ливерпуле 57-летнему Дэвиду Гемлету запретили посещать его земельный участок после ряда жалоб. На него пожаловались неизвестные соседи, которые обвиняют его в ряде "нарушений", пишет Daily Star.

Журналисты пишут, что мужчина в течение 30 лет заботился за этим куском земли, который принадлежит местному совету. По его действиям никогда не было нареканий, однако вернувшись после отпуска к своему любимому месту, то господин Гемлет обнаружил, что участок уже был закрыт.

Сам мужчина утверждает, что он хорошо присматривал за территорией, держа ее в надлежащем состоянии. Однако теперь обнаружил, что ему запрещено посещать этот земельный участок после вмешательства мэрии Ливерпуля.

СМИ указывает, что против мужчины было написано несколько жалоб от владельцев других участков. В частности, они сетовали на то, что Гемлет не ухаживал за этой территорию, а также на вырезание деревьев и кустов. Еще одна жалоба была на мать мужчины, которая, мол, на парковке рядом с этим участком громко ругалась.

"Я знаю свою мать всю жизнь и никогда не слышал, чтобы она ругалась", — сказал мужчина и добавил, что отдал 30 лет жизни уборке и уходу за этой территорией, но теперь не может попасть к ней из-за замка на двери.

Несмотря на то, что он уже подал жалобу к местным властям относительно этого запрета, однако не может до сих пор туда попасть. Сам мужчина отмечает, что именно работа позволяет ему преодолевать его тяжелые болезни. Однако он был шокирован поведением его соседей, которые просто, по его мнению, придумали причины для жалоб.

Эта ситуация сильно повлияла на его здоровье, ведь из-за нарастания стресса у мужчины обострились проблемы с кожей. Именно господин Гемлет говорит, что из-за ухудшения своего здоровья он вынужден покинуть дело, которому посвятил более 30 лет.

В местном совете Ливерпуля не ответили на запрос журналистов, однако в коротком комментарии заявили, что они придерживаются решения комитета по вопросам распределения земельных участков. А в комитете заявили, что если владельцу было сообщено о запрете входа на участок, тогда об изменении статуса должен сообщить местный совет.

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