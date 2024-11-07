Чоловіку заборонили приходити на земельну ділянку, яку він доглядав понад 30 років

Девід Гемлет працював на занедбаному шматку землі для покращення свого стану здоров'я понад 30 років. Однак повернувшись з відпустки дізнався, що у його сусідів раптом виникли скарги на нього і його матір.

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В Ліверпулі 57-річному Девіду Гемлету заборонили відвідувати його земельну ділянку після низки скарг. На нього поскаржилися невідомі сусіди, які звинувачують його в низці "порушень", пише Daily Star.

Журналісти пишуть, що чоловік протягом 30 років піклувався за цим шматком землі, який належить місцевій раді. За його діями ніколи не було нарікань, однак повернувшись після відпустки до свого улюбленого місця, то пан Гемлет виявив, що ділянку вже було закрито.

Сам чоловік стверджує, що він добре наглядав за територією, тримавши її в належному стані. Однак тепер виявив, що йому заборонено відвідувати цю земельну ділянку після втручання мерії Ліверпуля.

ЗМІ вказує, що проти чоловіка було написано кілька скарг від власників інших ділянок. Зокрема, вони нарікали на те, що Гемлет не доглядав за цією територію, а також на вирізання дерев і кущів. Ще одна скарга була на матір чоловіка, яка, мовляв, на парковці поруч з цією ділянкою голосно лаялася.

"Я знаю свою матір все життя і ніколи не чув, щоб вона лаялася", — сказав чоловік і додав, що віддав 30 років життя прибиранню та доглядом за цією територією, але тепер не може потрапити до неї через замок на дверях.

Попри те, що він вже подав скаргу до місцевої влади щодо цієї заборони, однак не може досі туди потрапити. Сам чоловік відзначає, що саме робота дозволяє йому долати його важкі хвороби. Однак він був шокований від поведінки його сусідів, які просто, на його думку, вигадали причини для скарг.

Ця ситуація сильно вплинула на його здоров'я, адже через наростання стресу у чоловіка загострилися проблеми зі шкірою. Саме пан Гемлет каже, що через погіршення свого здоров'я він змушений покинути справу, якій присвятив понад 30 років.

У місцевій раді Ліверпуля не відповіли на запит журналістів, однак у короткому коментарі заявили, що вони дотримуються рішення комітету з питань розподілу земельних ділянок. А в комітеті заявили, що якщо власнику було повідомлено про заборону входу на ділянку, тоді про зміну статусу має повідомити місцева рада.

Нагадаємо, Фокус розповідав, як британець вирішив кардинально змінити життя через роботу. Чоловік зізнається, що загорівся цією ідеєю після років нудного життя. Хоч його родичі не прийняли його рішення, але він почувається щасливим і хоче подорожувати світом.

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