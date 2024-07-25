6-летний мальчик позвал курьера, чтобы спасти жизнь своей маме (видео)

Элизабет Крукс пролежала без сознания почти 20 минут, когда водитель Amazon приехал, чтобы доставить посылку.

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26-летняя Элизабет Крукс перенесла приступ синдрома постуральной ортостатической тахикардии (POTS), когда ее сердцебиение подскочило почти до 180 ударов в минуту и она потеряла сознание. К счастью, рядом был ее 6-летний сын Эйден, который не растерялся и позвал курьера на помощь. Об этом пишет издание Belfast Live.

Элизабет пролежала без сознания почти 20 минут, когда водитель Amazon приехал, чтобы доставить посылку. На опубликованной в сети видеозаписи можно увидеть, как мальчик подбегает к воротам своего дома в Ньютаунвардсе (Северная Ирландия), забирает заказ, благодарит курьера, а затем просит о помощи.

"Извините, вы не могли бы помочь моей маме?" — обратился он к неизвестному мужчине, который, услышав это, изменился в лице и направился в дом, чтобы выяснить, что произошло, и вызвать скорую помощь.

Курьер бежит помогать матери ребенка Фото: Elizabeth Crooks

Женщину немедленно отвезли в больницу, где после осмотра ей поставили неутешительный диагноз — тяжелый приступ POTS.

"Когда пришла в себя, все, что я увидела, это жилет повышенной видимости. Почему-то подумала, что это врачи, если честно. Эйден завернул меня в одеяло и пошел за ведром. Говорят, что он сказал: "Мама потеряла сознание". Даже не знаю, употребляла ли я когда-нибудь этот термин", — рассказывает Элизабет.

Это видео стало вирусным в социальных сетях, многие похвалили водителя за то, что он нашел время и послушал маленького Эйдена. Мама после этого связалась с водителем, чтобы поблагодарить его за помощь.

"Я рад, что с Элизабет все в порядке. Она может гордиться своим сыном", — отметил курьер, которого зовут Брайан.

Напомним, ранее Фокус писал о верном псе по кличке Блу, которого прозвали "вторым Лесси" после того, как он спас своего раненого хозяина Брендона Гарретта от смерти. Сообразительная собака вернулась в кемпинг в четырех милях от места ДТП и подняла тревогу.

Кроме того, мы рассказывали, как цепочка спасла мужчине жизнь, остановив пулю, попавшую ему в шею. После выстрела у пострадавшего мужчины из США осталась лишь небольшая колотая рана.