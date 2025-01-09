Чтобы не выходить из дома: в Китае родители нанимают курьеров отвезти ребенка в школу

Некоторые хитрые родители в Китае просят сотрудников курьерских служб привозить их детей в школу по утрам. В сети по поводу данного "лайфхака" разгорелась настоящая полемика.

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Одна из женщин из провинции Гуанси на юге Китая поделилась в сети тем, что зимние утра для нее слишком холодные, чтобы вставать с постели, поэтому она наняла курьера, чтобы тот отвозил ее ребенка в школу в 6:30 утра. Об этом пишет South China Morning Post.

Стоимость доставки на расстояние менее пяти километров в КНР составляет от 10 до 20 юаней (от 1 до 3 долларов США) и один из сторонников ее действий считает, что это довольно разумная идея, поскольку доставлять посылки и детей это, по сути, одно и то же.

Женщина по фамилии Чжэн из провинции Хэнань в центральном Китае рассказала, что она устает на своей ночной работе, поэтому она часто нанимает сотрудников курьерских служб для "транспортировки" своего ребенка в школу. При этом, курьеры отчитываются перед матерью, присылая ей кадры доставки.

В свое оправдание Чжэн сказала, что ее дом находится очень близко к школе.

Другая мать из Чэнду на юго-западе Китая призналась, что ей пришло в голову нанять курьера во время сильного дождя, из-за которого на дорогах образовались пробки.

"Водитель на своем электровелосипеде срезал дорогу и вовремя доставил моего ребенка в школу", — прокомментировала она, признавшись, что доверять свое чадо незнакомцу на самом деле не самая лучшая идея.

Еще один пользователь сети заметил, что курьеры доставки часто находятся в условиях цейтнота, превышают скорость и проезжают на красный свет. И это крайне небезопасно, когда вместе с ним может находиться ребенок.

В то же время юрист Чжао Ляншань предупредил, что дети, как правило, не умеют распознавать риски и защищать себя. И если доверять их незнакомцам, повышается риск похищений и других преступлений.

Компания по доставке товаров прокомментировала возникшую полемику, заявив, что перевозка людей не входит в круг ее услуг. Поэтому водители, принимающие такие заказы в частном порядке, будут наказаны, если их поймают. При этом лицам, занимающимся в Китае транспортными услугами без лицензии, грозит штраф в размере до 100 000 юаней (14 000 долларов США).

Напомним, в Китае выпивший мужчина выпал из автомобиля, за рулем которого находилась его любовница. Жена, дети и родители погибшего потребовали от нее компенсации.

Также Фокус писал, что бывший глава Банка Китая, 63-летний Лю Ляньгэ убедил своего сына разорвать отношения с невестой. После этого чиновник сам женился на ней.