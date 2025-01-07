Мужчина на ходу выпал из авто любовницы и умер: его жена решила судиться с соперницей

В последний вечер перед смертью мужчина поужинал со своей любовницей и требовал у нее вернуть ему браслет и SIM-карту, которые он ей купил.

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В Китае выпивший мужчина выпал из автомобиля, который принадлежал его любовнице и которая находилась за рулем, и погиб. Об этом пишет SCMP.

Мужчина по фамилии Ван познакомился со своей любовницей по фамилии Лю в 2022 году и начал внебрачную связь. В июле 2023 года ночью пьяный Ван выпал из автомобиля BMW, который принадлежал Лю, когда женщина была за рулем.

Лю немедленно остановила машину, проверила состояние Вана и вызвала скорую помощь. Мужчину доставили в больницу, где через 24 часа объявили о его смерти в результате черепно-мозговой травмы.

Полицейское расследование установило, что перед аварией влюбленные говорили о разрыве отношений. Лю впервые сказала Вану, что хочет уйти от него, но получила отказ.

В ночь своей гибели Ван написал Лю сообщение с просьбой вернуть браслет и SIM-карту, которые он ей купил. Он поехал к ней домой, а затем попросил ее поужинать вместе. Когда они выходили из ресторана в полночь, Ван попросил Лю подвезти его, поскольку он был пьян. Ван не пристегнул ремень безопасности и выпал из машины.

Полиция не возложила на Лю ответственность за аварию, хотя и не уточнила причину падения Вана из автомобиля.

Жена, дети и родители Вана несколько раз требовали компенсации от Лю, прежде чем обратились в суд и попросили 600 000 юаней (82 тысячи долларов).

Суд заявил, что Лю "не допустила серьезной халатности или большой ответственности в этом деле" и не поддержал это требование. В то же время Лю обязали выплатить компенсацию в размере 65 000 юаней (8 900 долларов).

Напомним, полиция посоветовала жителям одного из самых богатых районов Лондона включать классическую музыку, чтобы отпугивать бандитов и грабителей от своих домов.

Фокус также писал о том, как беспилотное такси задержало мужчину за попытку угнать авто.