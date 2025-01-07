Разбили 20 авто: полиция посоветовала жителям включать классическую музыку, чтобы отпугнуть бандитов

Правоохранители отметили, что музыку нужно включать "не слишком громко", чтобы другие жители не жаловались на нее.

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Полиция посоветовала жителям одного из самых богатых районов Лондона включать классическую музыку, чтобы отпугивать бандитов и грабителей от своих домов. Об этом пишет Daily Star.

Это произошло после того, как 22 человека пожаловались на всплеск преступности и наркоманов, которые заполонили их улицы.

В частности, в районе Сент-Джонс-Вуд, где средняя цена на недвижимость превышает 1 миллион фунтов стерлингов, происходят ограбления, разбиваются окна автомобилей, а люди нагло продают и употребляют наркотики среди белого дня и под открытым небом.

Один из жильцов нашел человека, который принимал кокаин на пороге своего дома, а другого пригрозил "застрелить и порезать" наркодилер.

Всего было повреждено около 20 автомобилей.

Когда житель этого района отправил фотографии некоторых преступлений в лондонскую полицию, надеясь, что они начнут действовать, то получил электронное письмо, в котором ему посоветовали снять инцидент на видео, если это безопасно, и немедленно позвонить правоохранителям.

"Вы также можете связаться с жилищной ассоциацией/советом и попросить их включить классическую музыку, поскольку доказано, что это сдерживает и предотвращает преступления", — говорилось в письме полиции.

Правоохранители также отметили, что музыку не следует включать слишком громко, поскольку "это может вызвать другие жалобы".

"Полиция на другой планете? Это безумие, что они думали, что это решит проблему", — возмутился один из жителей этого престижного района Лондона.

В то же время авторы материала отметили, что доказано, что классическая музыка сдерживает антисоциальное поведение в транспорте, в частности в метро. Так, включение классической музыки на 35 станциях лондонского метрополитена привело к уменьшению количества бродяжничества и надоедливых групп людей.

Напомним, беспилотное такси задержало мужчину за попытку угнать авто.

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