Розбили 20 авто: поліція порадила мешканцям вмикати класичну музику, щоб відлякати бандитів

Правоохоронці наголосили, що музику потрібно вмикати "не надто голосно", щоб інші мешканці не скаржились на неї.

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Поліція порадила мешканцям одного з найбагатших районів Лондона вмикати класичну музику, щоб відлякувати бандитів та грабіжників від своїх домівок. Про це пише Daily Star.

Це сталось після того, як 22 людини поскаржилися на сплеск злочинності та наркоманів, які заполонили їхні вулиці.

Зокрема, у районі Сент-Джонс-Вуд, де середня ціна на нерухомість перевищує 1 мільйон фунтів стерлінгів, відбуваються пограбування, розбиваються вікна автомобілів, а люди нахабно продають і вживають наркотики серед білого дня і просто неба.

Один з мешканців знайшов людину, яка приймала кокаїн на порозі свого будинку, а іншого пригрозив "застрелити і порізати" наркодилер.

Загалом було пошкоджено близько 20 автомобілів.

Коли мешканець цього району надіслав фотографії деяких злочинів до лондонської поліції, сподіваючись, що вони почнуть діяти, то отримав електронного листа, в якому йому порадили зняти інцидент на відео, якщо це безпечно, і негайно зателефонувати правоохоронцям.

"Ви також можете зв'язатися з житловою асоціацією/радою і попросити їх увімкнути класичну музику, оскільки доведено, що це стримує і запобігає злочинам", — йшлося у листі поліції.

Правоохоронці також наголосили, що музику не слід вмикати надто голосно, оскільки "це може викликати інші скарги".

"Поліція на іншій планеті? Це божевілля, що вони думали, що це вирішить проблему", — обурився один з жителів цього престижного району Лондона.

Водночас автори матеріалу зазначили, що доведено, що класична музика стримує антисоціальну поведінку у транспорті, зокрема у метро. Так, увімкнення класичної музики на 35 станціях лондонського метрополітену призвело до зменшення кількості бродяжництва і надокучливих груп людей.

Нагадаємо, безпілотне таксі затримало чоловіка за спробу викрасти авто.

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