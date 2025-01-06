Настало майбутнє: безпілотне таксі затримало чоловіка за спробу викрасти авто (відео)

Чоловік у Лос-Анджелесі намагався викрасти машину-таксі під час зупинки. Однак сучасні технології "розпізнали" спробу зловмисника: заблокували чоловіка в машині до прибуття копів.

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В американському Лос-Анджелесі поліція затримала чоловіка, який намагався викрасти таксі. Однак система розпізнавання зрозуміла, що за кермом заблокувала злочинця й утримувала в авто до прибуття копів, повідомляє ABC News.

Журналісти повідомляють, що епізод стався в ніч проти 2 січня о першій ночі за місцевим часом. Підозрюваний намагався викрасти машину служби таксі Waymo, коли водій відлучився на певний час.

Чоловік пересів на водійське місце, однак не зміг завести машину. В цю мить автоматична система розпізнавання виявила факт спроби угону авто та заблокувала зловмисника, який марно намагався покинути машину.

Поліція отримала сповіщення про спробу викрасти авто та направилася до місця події. Згодом підрозділ поліції витягнув горе-крадія з машини та затримав його на місці злочину.

ЗМІ додає, що наразі поліція встановлює причини та мотиви чоловіка, а також перевіряє його на причетність до схожих злочинів.

Нагадаємо, Фокус писав, як у Великій Британії підозрюваний у крадіжках заховався під ліжком, думаючи, що його не знайдуть. Однак поліцейські доволі швидко розгадали наміри злочинця.

Також повідомлялося, що в Таїланді поліція арештувала кота за крадіжку риби з припаркованого мопеда. Коментатори в соцмережах посміялися з дій рудого "злочинця" і кажуть, що під час затримання чотирилапого несли вже без "речових доказів".