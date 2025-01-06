Наступило будущее: беспилотное такси задержало мужчину за попытку угнать авто (видео)

Мужчина в Лос-Анджелесе пытался угнать машину-такси во время остановки. Однако современные технологии "распознали" попытку злоумышленника: заблокировали мужчину в машине до прибытия копов.

Related video

В американском Лос-Анджелесе полиция задержала мужчину, который пытался угнать такси. Однако система распознавания поняла, что за рулем преступник, заблокировала его и удерживала в авто до прибытия копов, сообщает ABC News.

Журналисты сообщают, что этот случай произошел в ночь на 2 января в час ночи по местному времени. Подозреваемый пытался угнать машину службы такси Waymo, когда водитель отлучился на некоторое время по своим делам.

Мужчина пересел на водительское место, однако не смог завести машину. В этот момент автоматическая система распознавания обнаружила факт попытку угона авто и заблокировала злоумышленника, который тщетно пытался покинуть машину.

Полиция получила извещение о попытке угона авто и направилась к месту происшествия. Впоследствии подразделение полиции вытащило горе-вора из машины и задержало ее на месте преступления.

СМИ добавляет, что сейчас полиция устанавливает причины и мотивы мужчины, а также проверяет его на причастность к подобным преступлениям.

Напомним, Фокус писал, как в Великобритании подозреваемый в кражах спрятался под кроватью, думая, что его не найдут. Однако полицейские довольно быстро разгадали намерения преступника.

Также сообщалось, что в Таиланде полиция арестовала кота за кражу рыбы из припаркованного мопеда. Комментаторы в соцсетях посмеялись над действиями рыжего "преступника" и говорят, что во время задержания четверолапого несли уже без "вещественных доказательств".