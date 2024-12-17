Сон за ґратами: дівчина провела ніч у старовинній в'язниці, перетвореній на розкішний готель

Амріт Білкху назвала готель "найкрутішим місцем" і показала камеру з класичними дверима та оригінальними вікнами, в якій сучасність поєднується з історією.

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Мешканка Великої Британії провела ніч у номері бутик-готелю, розташованого в будівлі старовинної вікторіанської в'язниці, яку багато хто називає "примарною". Блогерка Амріт Білкху показала орендоване житло в одному зі своїх роликів у TikTok.

Розповідь жінки стала вірусною завдяки незвичайному поєднанню історії, містики та сучасного комфорту.

У самому центрі Оксфорда знаходиться Malmaison Oxford — колишня в'язниця, переобладнана в унікальний готель. Цю будівлю XX століття використовували для утримання ув'язнених аж до 1996 року. Тепер туристи можуть відчути на собі атмосферу старої в'язниці, не жертвуючи при цьому зручностями.

Блогерка Амріт Білкху поділилася своїм досвідом в одному зі своїх відео в TikTok, назвавши готель "найкрутішим місцем на світі". Вона показала шлях до своєї камери, що зберегла класичні двері з отвором для спостереження, і продемонструвала інтер'єр, у якому сучасність сусідить з історичними елементами, такими як оригінальні вікна камер.

"Тепер я можу офіційно сказати, що побувала у в'язниці", — жартує Амріт.

Амріт назвала готель "найкрутішим місцем на світі" Фото: TikTok

Британку вразили простора ванна кімната, розкішне меню обслуговування номерів і загальне оформлення, що зберігає дух старої будівлі. Готель також зручно розташований за кілька хвилин від центру міста.

Однак не всі відвідувачі почуваються комфортно в стінах колишньої в'язниці. У коментарях користувачі ділилися своїми страхами, але знайшлися й ті, хто залишився в захваті.

"Там точно водяться привиди", "Я спав при увімкненому світлі, це було моторошно", "Я провела там шлюбну ніч", "Це приголомшливе місце, і я рекомендую його кожному", — писали вони.

Вартість проживання в Malmaison Oxford становить близько 123 фунтів стерлінгів за ніч для двох, згідно з даними Booking.com.

Раніше Фокус повідомляв, що пара, яка роками збирала гроші на житло, виграла особняк за 3 млн фунтів. Будинок, який дістався Лорен Кін виконаний у стилі, навіяному дизайном голлівудських особняків. У ньому п'ять просторих спалень, сучасний кінозал, чудовий краєвид на узбережжя і відкритий басейн з підігрівом.

Також стало відомо, що блогер знайшов старовинний занедбаний будинок зі стародавніми артефактами. Лі Вілкінсон і його команда регулярно вивчають документи місцевих рад, які фіксують інформацію про покинуті будівлі. Цього разу вони знайшли статуї сфінксів, зображення кобр, пентаграми і папіруси з ієрогліфами.