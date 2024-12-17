Сон за решеткой: девушка провела ночь в старинной тюрьме, превращенной в роскошный отель

Амрит Билкху назвала гостиницу "самым крутым местом" и показала камеру с классической дверью и оригинальными окнами, в которой современность сочетается с историей.

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Жительница Великобритании провела ночь в номере бутик-отеля, расположенного в здании старинной викторианской тюрьмы, которую многие называют "призрачной". Блогерша Амрит Билкху показала съемное жилье в одном из своих роликов в TikTok.

Рассказ женщины стал вирусным благодаря необычному сочетанию истории, мистики и современного комфорта.

В самом центре Оксфорда находится Malmaison Oxford — бывшая тюрьма, переоборудованная в уникальный отель. Это здание XX века использовалось для содержания заключенных вплоть до 1996 года. Теперь туристы могут испытать на себе атмосферу старой тюрьмы, не жертвуя при этом удобствами.

Блогерша Амрит Билкху поделилась своим опытом в одном из своих видео в TikTok, назвав отель "самым крутым местом на свете". Она показала путь к своей камере, сохранившей классическую дверь с отверстием для наблюдения, и продемонстрировала интерьер, в котором современность соседствует с историческими элементами, такими как оригинальные окна камер.

"Теперь я могу официально сказать, что побывала в тюрьме", — шутит Амрит.

Амрит назвала отель "самым крутым местом на свете" Фото: TikTok

Британку впечатлили просторная ванная комната, роскошное меню обслуживания номеров и общее оформление, сохраняющее дух старого здания. Отель также удобно расположен в нескольких минутах от центра города.

Однако не все посетители чувствуют себя комфортно в стенах бывшей тюрьмы. В комментариях пользователи делились своими страхами, но нашлись и те, кто остался в восторге.

"Там точно водятся привидения", "Я спал при включенном свете, это было жутко", "Я провела там брачную ночь", "Это потрясающее место, и я рекомендую его каждому", — писали они.

Стоимость проживания в Malmaison Oxford составляет около 123 фунтов стерлингов за ночь для двоих, согласно данным Booking.com.

Ранее Фокус сообщал, что пара, копившая годами деньги на жилье, выиграла особняк за 3 млн фунтов. Дом, который достался Лорен Кин выполнен в стиле, навеянном дизайном голливудских особняков. В нем пять просторных спален, современный кинозал, великолепный вид на побережье и открытый бассейн с подогревом.

Также стало известно, что блогер нашел старинный заброшенный дом с древними артефактами. Ли Уилкинсон и его команда регулярно изучают документы местных советов, которые фиксируют информацию о заброшенных зданиях. На этот раз они нашли статуи сфинксов, изображения кобр, пентаграммы и папирусы с иероглифами.