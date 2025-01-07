Чоловік на ходу випав з авто коханки та помер: його дружина вирішила судитись з суперницею

В останній вечір перед смертю чоловік повечеряв зі своєю коханкою та вимагав у неї повернути йому браслет і SIM-карту, які він їй купив.

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У Китаї чоловік напідпитку випав з автомобіля, який належав його коханці і яка перебувала за кермом, та загинув. Про це пише SCMP.

Чоловік на прізвище Ван познайомився зі своєю коханкою на прізвище Лю 2022 року і розпочав позашлюбний зв'язок. У липні 2023 року вночі п'яний Ван випав з автомобіля BMW, який належав Лю, коли жінка була за кермом.

Лю негайно зупинила машину, перевірила стан Вана і викликала швидку допомогу. Чоловіка доправили до лікарні, де через 24 години оголосили про його смерть внаслідок черепно-мозкової травми.

Поліцейське розслідування встановило, що перед аварією закохані говорили про розрив стосунків. Лю вперше сказала Вану, що хоче піти від нього, але отримала відмову.

У ніч своєї загибелі Ван написав Лю повідомлення з проханням повернути браслет і SIM-карту, які він їй купив. Він поїхав до неї додому, а потім попросив її повечеряти разом. Коли вони виходили з ресторану опівночі, Ван попросив Лю підвезти його, оскільки він був п'яний. Ван не пристебнув пасок безпеки і випав з машини.

Поліція не поклала на Лю відповідальність за аварію, хоча і не уточнила причину падіння Вана з автомобіля.

Дружина, діти і батьки Вана декілька разів вимагали компенсації від Лю, перш ніж звернулися до суду і попросили 600 000 юанів (82 тисячі доларів).

Суд заявив, що Лю "не допустила серйозної недбалості або великої відповідальності у цій справі" та не підтримав цю вимогу. Водночас Лю зобов'язали виплатити компенсацію в розмірі 65 000 юанів (8 900 доларів).

Нагадаємо, поліція порадила мешканцям одного з найбагатших районів Лондона вмикати класичну музику, щоб відлякувати бандитів та грабіжників від своїх домівок.

Фокус також писав про те, як безпілотне таксі затримало чоловіка за спробу викрасти авто.