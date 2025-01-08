"Я лише починаю": 32-річний чоловік у 2025 році стане батьком 100 дітей
Наразі у світі налічується лише три чоловіки, які мали сотню або більше дітей. Дівчина, в яку нещодавно закохався Кайл Горді, кинула його після восьми місяців стосунків.
32-річний Кайл Горді з Каліфорнії є біологічним батьком 87 дітей в усьому світі, проте 1 січня 2025 року він отримав підтвердження, що протягом наступних кількох місяців у нього буде рівно 100 дітей. Про це пише Need To Know.
Річ у тому, що Горді є одним із найвідоміших у світі донорів сперми. Він пропонує свої послуги безкоштовно та керує сайтом, де він закликає зацікавлених жінок зв'язатися з ним.
У той час як більшість людей зараз відмовилися б мати більше дітей, Кайл стверджує, що "тільки починає".
"Чудово бути батьком стількох дітей. Мені подобається, що я допоміг усім цим жінкам створити сім'ї, коли вони думали, що це неможливо. Але я дуже далекий від того, щоб зробити значний вплив на загальне населення світу. Тому для цього я лише починаю. Якщо бути чесним, то я не маю чіткого плану, скільки дітей я хотів би мати. Думаю, я буду робити дітей доти, доки я не припиню бути потрібним жінкам", — сказав Кайл.
На початку 2024 року він оголосив про своє повернення до донорства сперми після короткої перерви, яку він робив для того, щоб знайти свою другу половинку. Та, хоча він закохався у 39-річну Аніку Філіпп, через вісім місяців вони розлучилися.
Зараз, хоча він все ще мріє про своє щасливе життя, Кайл не веде активних пошуків і покладається на долю, сподіваючись, що хтось особливий з'явиться під час його світового благодійного туру 2025 року.
"Цього року у мене заплановано декілька поїздок світом. Я розмовляю з декількома жінками в Японії та Ірландії – в обох країнах у мене ще немає дітей – а також у Великій Британії, США та інших країнах Європи. Я був би готовий пригальмувати заради потрібної людини, але я не збираюся більше тиснути на неї", — зазначив Кайл.
Наразі у чоловіка є 14 дітей у Швеції, Норвегії, Англії та Шотландії.
"У мене ще не було дітей в Японії, Ірландії та Кореї, оскільки я ще не зміг дістатися цих країн, щоб спеціально стати донором. Можливо, 2025 рік буде роком, коли я це зроблю. Хто знає, можливо, до 2026 року я матиму по дитині в кожній країні", — наголосив Кайл.
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