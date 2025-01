"Я лише починаю": 32-річний чоловік у 2025 році стане батьком 100 дітей

Наразі у світі налічується лише три чоловіки, які мали сотню або більше дітей. Дівчина, в яку нещодавно закохався Кайл Горді, кинула його після восьми місяців стосунків.

32-річний Кайл Горді з Каліфорнії є біологічним батьком 87 дітей в усьому світі, проте 1 січня 2025 року він отримав підтвердження, що протягом наступних кількох місяців у нього буде рівно 100 дітей. Про це пише Need To Know.

Річ у тому, що Горді є одним із найвідоміших у світі донорів сперми. Він пропонує свої послуги безкоштовно та керує сайтом, де він закликає зацікавлених жінок зв'язатися з ним.

У той час як більшість людей зараз відмовилися б мати більше дітей, Кайл стверджує, що "тільки починає".

"Чудово бути батьком стількох дітей. Мені подобається, що я допоміг усім цим жінкам створити сім'ї, коли вони думали, що це неможливо. Але я дуже далекий від того, щоб зробити значний вплив на загальне населення світу. Тому для цього я лише починаю. Якщо бути чесним, то я не маю чіткого плану, скільки дітей я хотів би мати. Думаю, я буду робити дітей доти, доки я не припиню бути потрібним жінкам", — сказав Кайл.

Кайл Горді Фото: Соцмережi

На початку 2024 року він оголосив про своє повернення до донорства сперми після короткої перерви, яку він робив для того, щоб знайти свою другу половинку. Та, хоча він закохався у 39-річну Аніку Філіпп, через вісім місяців вони розлучилися.

Зараз, хоча він все ще мріє про своє щасливе життя, Кайл не веде активних пошуків і покладається на долю, сподіваючись, що хтось особливий з'явиться під час його світового благодійного туру 2025 року.

"Цього року у мене заплановано декілька поїздок світом. Я розмовляю з декількома жінками в Японії та Ірландії – в обох країнах у мене ще немає дітей – а також у Великій Британії, США та інших країнах Європи. Я був би готовий пригальмувати заради потрібної людини, але я не збираюся більше тиснути на неї", — зазначив Кайл.

Наразі у чоловіка є 14 дітей у Швеції, Норвегії, Англії та Шотландії.

"У мене ще не було дітей в Японії, Ірландії та Кореї, оскільки я ще не зміг дістатися цих країн, щоб спеціально стати донором. Можливо, 2025 рік буде роком, коли я це зроблю. Хто знає, можливо, до 2026 року я матиму по дитині в кожній країні", — наголосив Кайл.

