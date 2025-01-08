"Безґлузде завдання": чоловік не зміг розв'язати просту шкільну задачу для 9-річного сина (фото)

Користувачі в соцмережах відразу почали коментувати цю задачу. Одні теж не змогли знайти розв'язок, друг — відзначили концептуальність самої загадки, і лише потім деякі дописувачі назвали правильну відповідь та пояснили логіку розв'язку.

Related video

Один чоловік відпочивав після роботи, коли до нього звернувся його 9-річний син з проханням допомогти в розв'язку задачі. Коли батько поглянув на неї, то зрозумів, що не зможе допомогти своєму малому. З цим питанням він звернувся до користувачів на одному з форумів на Reddit.

Чоловік розповідає, що його син — доволі талановитий у математиці. Однак сам 40-річний чоловік не очікував, що навіть для нього це буде непростою задачею.

Проста задача на логіку змусила батька капітулювати (фото: Reddit)

"Моєму дев’ятирічному сину задали цю математичну задачу. Навіть я не можу її розв’язати. Це безґлузде завдання, воно досить складне для дитини віком дев’яти років. Невже я теж настільки старий, що не бачу розв'язку?" — розповідає герой історії, додавши, що намагався знайти розв'язок, але не знайшов його.

У тексті завдання йдеться наступне: "У числовій піраміді кожне число в середньому та верхньому рядках є сумою двох чисел під ним. Нижче наведено приклад". Потім завдання показує наступну числову піраміду з трьома пропущеними значеннями, і потім пропонується учням визначити суму сердя та зірочки.

Користувачі в соцмережах відразу почали допомагати герою історію: хтось прокоментував завдання, а хтось написав розв'язок завдання. Один дописувач додав, що такі задачі нині "дають всім учням в школах".

Ще один юзер, побачивши задачу, визнав, що тут явно треба підбирати числа, адже "зрозуміти логіку, як будували цей трикутник з числами, нереально". Другий користувач заявив, що тут завдання "дуже концептуальне" для дитини віком 9 років.

"Насправді це досить просто, бо я грав у багато таких ігор у його віці, у журналі під назвою "Логіка". Вам не потрібно надто ускладнювати речі з алгеброю", — відверто пише третій користувач.

Четвертий дописувач знайшов правильну відповідь і розповів, якою логікою розв'язку користувався, аби знайти потрібне значення.

"Дивіться: нас точно не хвилює, чому дорівнює значення окремо зірочки та серця, а нам потрібна лише їхня сума. Отож, в другому рядку частина нашого рівняння — це 7 + зірочка, а друга — сердечко. Далі у нас є такий вираз — 7 + зірочка + серце = 40. Відніміть 7, і ви отримаєте відповідь: зірочка + серце = 33", — написав дописувач свою відповідь.

Раніше повідомлялося, як батько влаштував скандал через домашню роботу свого сина. Чоловікові, якого звинувачують у переслідуванні та залякуванні, загрожує максимальний штраф у розмірі 1000 доларів та шість місяців ув'язнення.

Також стало відомо, що чоловік закінчив середню школу у 98 років. Пан Ентоні Сімеоне пішов служити в армію США та брав участь у Другій світовій війні, так і не завершивши навчання. В отриманні диплома йому допомогла онука.