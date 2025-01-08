"Безглуздое задание": мужчина не смог решить простую школьную задачу для 9-летнего сына (фото)

Пользователи в соцсетях сразу начали комментировать эту задачу. Одни тоже не смогли найти решение, друг — отметили концептуальность самой загадки, и только потом некоторые пользователи назвали правильный ответ и объяснили логику решения.

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Один человек отдыхал после работы, когда к нему обратился его 9-летний сын с просьбой помочь в решении задачи. Когда отец взглянул на нее, то понял, что не сможет помочь своему малышу. С этим вопросом он обратился к пользователям на одном из форумов на Reddit.

Мужчина рассказывает, что его сын — довольно талантливый в математике. Однако сам 40-летний мужчина не ожидал, что даже для него это будет непростой задачей.

Простая задача на логику заставила отца капитулировать (фото: Reddit)

"Моему девятилетнему сыну задали эту математическую задачу. Даже я не могу ее решить. Это бестолковая задача, она достаточно сложная для ребенка в возрасте девяти лет. Неужели я тоже настолько стар, что не вижу решения?" — рассказывает герой истории, добавив, что пытался найти решение, но не нашел его.

В тексте задания говорится следующее: "В числовой пирамиде каждое число в средней и верхней строках является суммой двух чисел под ним. Ниже приведен пример". Затем задание показывает следующую числовую пирамиду с тремя пропущенными значениями, и затем предлагается ученикам определить сумму сердца и звездочки.

Пользователи в соцсетях сразу начали помогать герою истории: кто-то прокомментировал задачу, а кто-то написал решение задачи. Один пользователь добавил, что такие задачи сейчас "дают всем ученикам в школах".

Еще один юзер, увидев задачу, признал, что здесь явно надо подбирать числа, ведь "понять логику, как строили этот треугольник с числами, нереально". Второй пользователь заявил, что здесь задача "очень концептуальная" для ребенка в возрасте 9 лет.

"На самом деле это довольно просто, потому что я играл во многие такие игры в его возрасте, в журнале под названием "Логика". Вам не нужно слишком усложнять вещи с алгеброй", — откровенно пишет третий пользователь.

Четвертый автор нашел правильный ответ и рассказал, какой логикой решения пользовался, чтобы найти нужное значение.

"Смотрите: нас точно не волнует, чему равно значение отдельно звездочки и сердца, а нам нужна только их сумма. Итак, во второй строке часть нашего уравнения — это 7 + звездочка, а вторая — сердечко. Далее у нас есть такое выражение — 7 + звездочка + сердце = 40. Отнимите 7, и вы получите ответ: звездочка + сердце = 33", — написал автор свой ответ.

Ранее сообщалось, как отец устроил скандал из-за домашней работы своего сына. Мужчине, которого обвиняют в преследовании и запугивании, грозит максимальный штраф в размере 1000 долларов и шесть месяцев заключения.

Также стало известно, что мужчина закончил среднюю школу в 98 лет. Господин Энтони Симеоне пошел служить в армию США и участвовал во Второй мировой войне, так и не завершив обучение. В получении диплома ему помогла внучка.