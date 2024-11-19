Мужчина официально закончил среднюю школу в 98 лет: почему он так долго учился
Энтони с 17 лет служил в армии США и участвовал во Второй мировой войне. В получении диплома ему помогла внучка.
Энтони Симеоне из штата Род-Айленд, США получил диплом об окончании средней школы в 98 лет. Об этом пишет WJAR-TV.
Мужчина является ветераном Второй мировой войны и участвовал в битве за Булдж, известной еще как битва в Арденнах.
Симеоне бросил школу в возрасте 16 лет, чтобы помочь своей семье, а в 17 лет вступил в армию США, чтобы воевать во Второй мировой войне.
Мужчина после возвращения с войны продолжил обучение, получив диплом о высшем образовании в Технологическом институте Новой Англии, однако он никогда не был на церемонии вручения дипломов и не получал аттестата о среднем образовании до сих пор.
Но внучка Симеоне, которая преподает в начальной школе в Крэнстоне, устроила церемонию вручения дедушке диплома, выданного Восточной средней школой Крэнстона.
"Я никогда не ожидал, что меня так почтят", — подчеркнул Энтони Симеоне.
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