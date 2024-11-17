Мужчина платит деньги бывшему своей жены из-за чувства вины: что он скрывает, детали

Герой истории имел трехлетний роман с замужней женщиной с двумя детьми, ради которого она покинула семью и вышла замуж за него. Однако ее дальнейшее поведение заставило его чувствовать вину перед ее бывшим.

Мужчина вынужден бороться с чувством вины из-за равнодушия его жены. Он платит деньги ее бывшему, с которым остались общие дети от ее первого брака. Об этом герой истории рассказал в рубрике "Вопрос к эксперту" для издания Mirror.

Мужчина говорит, что пять лет назад встретил женщину своей мечты — ей было 33, а ему 27. Их роман вспыхнул стремительно, и он узнал, что она в браке с другим мужчиной, с которым у нее двое детей. После трех лет совместного романа, женщина решила развестись с мужем, отказалась от опеки над детьми, развелась и вышла замуж за героя истории.

"Мы очень счастливы вместе, и я стал финансово успешным. Моей жене не нужно работать, и она проводит дни, беря уроки тенниса, обедая с друзьями или занимаясь чем угодно", — признается мужчина.

Однако за два года нового брака, жена не вспоминала ни разу о своих детях. Более того, она не поздравляет их на Дни рождения и не дарит подарки на Рождество. Мужчина истории говорит, что его эта ситуация вызвала у него чувство стыда. Поэтому он решил, не сказав жене, тайно финансово помогать ее бывшему, чтобы тот смог содержать двоих детей.

"Он менее успешный, чем я, но порядочный человек и любящий отец. Это не финансовое бремя, чтобы помочь ему, и это помогает смягчить мою вину за распад счастливой семьи", — признается герой истории.

Мужчина спросил у специалиста СМИ Колин Нолан, которая отвечает на письма читателей, как ему быть в этой ситуации. Специалистка сразу сказала на главную проблему, которую сразу заметила в этой истории.

"Одно дело — оставить брак и отказаться от опеки, а другое — отказаться от всех родительских обязанностей и не видеть своих детей, не звонить им, не говорить о них и не грустить. Если она может быть такой холодной с собственными детьми, то она может вычеркнуть любого из своей жизни, включая вас", — настаивает г-жа Нолан.

Она убеждена, что муж должен серьезно поговорить с женой об этой теме, потому что убеждена, что герою истории "трудно хранить эту тайну".

"Я чувствую, что для вас важно попытаться загладить вину и навести мосты с ее бывшим и детьми. Объясните ей, что несмотря на все вы любите ее и счастливы с ней в браке, понимаете, как это быть брошенным из-за того, что это произошло с вами. Скажите честно, что вы чувствуете вину за то, что ваши отношения сделали это с ее детьми, и вы хотите им помочь", — предлагает эксперт и добавляет, если она и дальше не проявит никакого интереса к этой теме, тогда стоит задуматься следует ли оставаться с такой женщиной в отношениях.

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