Чоловік платить кошти колишньому своєї дружини через почуття провини: що він приховує, деталі

Герой історії мав трирічний роман з одруженою жінкою з двома дітьми, заради якого вона покинула сім'ю та вийшла заміж за нього. Однак її подальша поведінка змусила його відчувати провину перед її колишнім.

Чоловік змушений боротися з почуттям провини через байдужість його дружини. Він платить кошти її колишньому, з яким лишилися спільні діти від її першого шлюбу. Про це герой історії розповів у рубриці "Запитання до експертки" для видання Mirror.

Чоловік каже, що п'ять років тому зустрів жінку своєї мрії — їй було 33, а йому 27. Їхній роман спалахнув стрімко, і він дізнався, що вона у шлюбі з іншим чоловіком, з яким у неї двоє дітей. Після трьох років спільного роману, жінка вирішила розлучитися з чоловіком, відмовилася від опіки над дітьми, розлучилася і вийшла заміж за героя історії.

"Ми дуже щасливі разом, і я став фінансово успішним. Моїй дружині не потрібно працювати, і вона проводить дні, беручи уроки тенісу, обідаючи з друзями або займаючись чим завгодно", — зізнається чоловік.

Однак за два роки нового шлюбу, дружина не згадувала ні разу за своїх дітей. Ба більше, вона не вітає їх на Дні народження та не дарує подарунки на Різдво. Чоловік історії каже, що його ця ситуація викликала в нього почуття сорому. Тому він вирішив, не сказавши дружині, таємно фінансово допомагати її колишньому, аби той зміг утримати двох дітей.

"Він менш успішний, ніж я, але порядна людина і люблячий батько. Це не фінансовий тягар, щоб допомогти йому, і це допомагає пом’якшити мою провину за розпад щасливої ​​сім’ї", — зізнається герой історії.

Чоловік запитав у фахівчині ЗМІ Колін Нолан, яка відповідає на листи читачів, як йому бути в цій ситуації. Спеціалістка відразу сказала на головну проблему, яку відразу помітила в цій історії.

"Одна справа – залишити шлюб і відмовитися від опіки, а інша – відмовитися від усіх батьківських обов’язків і не бачити своїх дітей, не телефонувати їм, не говорити про них і не сумувати. Якщо вона може бути такою холодною з власними дітьми, то вона може викреслити будь-кого зі свого життя, включаючи вас", — наполягає пані Нолан.

Вона переконана, що чоловік має серйозно поговорити з дружиною про цю тему, бо переконана, що герою історію "важко зберігати цю таємницю".

"Я відчуваю, що для вас важливо спробувати загладити провину та навести мости з її колишнім і дітьми. Поясніть їй, що попри все ви кохаєте її та щасливі з нею в шлюбі, розумієте, як це бути покинутим через те, що це сталося з вами. Скажіть чесно, що ви відчуваєте провину за те, що ваші стосунки зробили це з її дітьми, і ви хочете їм допомогти", — пропонує експертка і додає, якщо вона й далі не проявить ніякого зацікавлення до цієї теми, тоді варто задуматися чи слід залишатися з такою жінкою в стосунках.

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