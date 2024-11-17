Чоловік заради коханої подолав на велосипеді 4400 км: чому він поїхав далі без неї (фото)

Наразі мандрівник планує наступну подорож до Непалу та Європи, а його благовірна повернулася додому.

40-річний Чжоу з китайської провінції Ляньюньган проїхав майже 4400 км на велосипеді, аби примиритися зі своєю дружиною після двох років розлуки. Однак, захопившись мандрами, чоловік поїхав пізнавати світ далі уже без неї. Про дивовижну історію написало видання Yangtse Evening Post.

Чжоу познайомився зі своєю дружиною, яку звуть Лі, в Шанхаї. Пара одружилась ще у 2007 році, однак їхні стосунки завжди були непростими: вони постійно розлучалися й сходилися знову. Зрештою, через особисті конфлікти шлюб, в якому народилося двоє дітей, так і не вдалось зберегти.

"Не було серйозних проблем, просто ми обидва дуже вперті й вчиняли імпульсивно, що призвело до кількох розривів та примирень", — пояснив Чжоу, додавши, що вони з колишньою підтримують зв'язок й обидва сподіваються на возз'єднання.

40-річний Чжоу проїхав 4400 км на велосипеді заради кохання Фото: baidu

Одного разу Лі жартома сказала, що подумає про примирення, якщо коханий приїде до неї в інше місто на велосипеді.

Чжоу сприйняв це буквально й вирушив у подорож з міста Нанкін 28 липня й подолав 4400 км за 100 днів, 28 жовтня досягнувши Лхаси. Під час мандрівки відчайдушний чоловік зіткнувся з двома прикрими інцидентами. Перший стався у провінції Аньхой, коли він отримав тепловий удар і потребував госпіталізації. Другий — у провінції Хубей, де чоловік втратив свідомість, їхавши в 40-градусну спеку без води. Тоді Лі сама приїжджала у госпіталь, щоб подбати про колишнього.

Зустрівши змученого мандрівкою чоловіка, вона сказала: "Ти щиросердий. Якщо справді хочеш бути разом, немає потреби ризикувати своїм життям".

Подружжя після дворічної розлуки знову разом Фото: baidu

Однак Чжоу був сповнений рішучості завершити подорож і довести свою відданість та кохання. Після прибуття на місце призначення пара провела невелику церемонію примирення й офіційно оголосила про чергове возз'єднання.

Наразі мандрівник планує наступну велоподорож до Непалу та Європи, а Лі повернулася додому в Ляньюньган.

"Я планую й надалі їздити на велосипеді. Наступна зупинка — Непал", — поділився він, зазначивши, що кохана, можливо, приєднається до нього, коли їй стане краще.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що жінка відхилила пропозицію руки та серця свого партнера після 10 років стосунків. Чоловік пояснює, що не поспішав з одруженням, позаяк боровся з тривожністю, а також ADHD — розладом, пов’язаним з дефіцитом уваги та гіперактивністю. Одного дня, наважившись створити сім’ю, він несподівано отримав відмову й згодом розповів про це у Reddit.