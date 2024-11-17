Мужчина ради любимой преодолел на велосипеде 4400 км: почему он поехал дальше без нее (фото)

Сейчас путешественник планирует новое путешествие в Непал и Европу, а его благоверная вернулась домой.

40-летний Чжоу из китайской провинции Ляньюньган проехал почти 4400 км на велосипеде, чтобы примириться со своей женой после двух лет разлуки. Однако, увлекшись путешествиями, мужчина поехал познавать мир дальше уже без нее. Об удивительной истории написало издание Yangtse Evening Post.

Чжоу познакомился со своей женой, которую зовут Ли, в Шанхае. Пара поженилась еще в 2007 году, однако их отношения всегда были непростыми: они постоянно расставались и сходились снова. В конце концов, из-за личных конфликтов брак, в котором родилось двое детей, так и не удалось сохранить.

"Не было серьезных проблем, просто мы оба очень упрямы и поступали импульсивно, что привело к нескольким разрывам и примирениям", — пояснил Чжоу, добавив, что они с бывшей поддерживают связь и оба надеются на воссоединение.

40-летний Чжоу проехал 4400 км на велосипеде ради любви Фото: baidu

Однажды Ли в шутку сказала, что подумает о примирении, если любимый приедет к ней в другой город на велосипеде.

Чжоу воспринял это буквально и отправился в путешествие из города Нанкин 28 июля и преодолел 4400 км за 100 дней, 28 октября достигнув Лхасы. Во время путешествия отчаянный мужчина столкнулся с двумя досадными инцидентами. Первый произошёл в провинции Аньхой, когда он получил тепловой удар и нуждался в госпитализации. Второй — в провинции Хубэй, где мужчина потерял сознание, ехав в 40-градусную жару без воды. Тогда Ли сама приезжала в госпиталь, чтобы позаботиться о бывшем.

Встретив измученного странствиями мужа, она сказала: "Ты искренен. Если действительно хочешь быть вместе, нет нужды рисковать своей жизнью".

Супруги после двухлетней разлуки снова вместе Фото: baidu

Однако Чжоу был полон решимости завершить путешествие и доказать свою преданность и любовь. По прибытии на место назначения пара провела небольшую церемонию примирения и официально объявила об очередном воссоединении.

Сейчас путешественник планирует новое велопутешествие в Непал и Европу, а Ли вернулась домой в Ляньюньган.

"Я планирую и в дальнейшем ездить на велосипеде. Следующая остановка — Непал", — поделился он, отметив, что любимая, возможно, присоединится к нему, когда ей станет лучше.

Напомним, ранее Фокус писал, что женщина отклонила предложение руки и сердца своего партнера после 10 лет отношений. Мужчина объясняет, что не спешил с женитьбой, так как боролся с тревожностью, а также ADHD — расстройством, связанным с дефицитом внимания и гиперактивностью. Однажды, решившись создать семью, он неожиданно получил отказ и впоследствии рассказал об этом в Reddit.