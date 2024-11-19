Чоловік офіційно закінчив середню школу у 98 років: чому він так довго вчився
Ентоні з 17 років служив в армії США та брав участь у Другій світовій війні. В отриманні диплома йому допомогла онука.
Ентоні Сімеоне зі штату Род-Айленд, США отримав диплом про закінчення середньої школи у 98 років. Про це пише WJAR-TV.
Чоловік є ветераном Другої світової війни та брав участь у битві за Булдж, відомої ще як битва в Арденнах.
Сімеоне кинув школу у віці 16 років, щоб допомогти своїй родині, а у 17 років вступив до армії США, щоб воювати у Другій світовій війні.
Чоловік після повернення з війни продовжив навчання, отримавши диплом про вищу освіту в Технологічному інституті Нової Англії, проте він ніколи не був на церемонії вручення дипломів і не отримував атестата про середню освіту до цього часу.
Але онука Сімеоне, яка викладає в початковій школі в Кренстоні, влаштувала церемонію вручення дідусеві диплому, виданого Східною середньою школою Кренстона.
"Я ніколи не очікував, що мене так вшанують", — наголосив Ентоні Сімеоне.
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