Отец устроил грандиозный скандал в школе, когда увидел домашнее задание для сына

Мужчине, которого обвиняют в преследовании и запугивании, грозит максимальный штраф в размере 1000 долларов и шесть месяцев заключения.

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Отец-одиночка Адам Сайзмор из городка Оксфорд (штат Огайо, США) попал в тюрьму из-за скандала с домашним заданием для его ребенка. Об этом курьезном случае сообщило издание Today.

29 февраля разъяренный мужчина с признаками алкогольного опьянения связался с сотрудниками заведения, где учится его сын, и выразил недовольство чрезмерным объемом домашних заданий для учеников. По его мнению, это отнимает время, которое ребенок мог бы провести вместе с ним.

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Не сумев пообщаться с директором, американец начал звонить в полицию, требуя принять меры. Во время одного из разговоров Сайзмор признался, что находится "под кайфом". Несмотря на предупреждение правоохранителей об ответственности за свои действия, мужчина продолжал возмущаться и ругаться.

В итоге отцу таки удалось дозвониться до директора школы, который сразу же получил порцию оскорблений в свой адрес.

"Надеюсь, сегодня ты наденешь штанишки большого мальчика и пообщаешься со мной по-взрослому", — сказал Адам.

Поскольку до 1 марта телефонные звонки с угрозами и требованиями не прекращались, полицейские были вынуждены его арестовать. Сайзмору, которого обвиняют в преследовании и запугивании, грозит максимальный штраф в размере 1000 долларов и шесть месяцев заключения.

По мнению отца, уроки отнимают время, которое ребенок мог бы провести вместе с ним Фото: Vseosvita

Сам мужчина оправдывается, что делал все возможное для своих детей, хотя и допустил досадную ошибку.

"Я отец мальчика и девочки. Просто стараюсь делать все, что в моих силах, для них. Люди совершают ошибки", — заявил обвиняемый.

Следующее заседание суда над Адамом Сайзмором состоится 28 марта.

Напомним, ранее Фокус писал, что более 150 тысяч студентов в Великобритании готовят иски против своих университетов в связи с переходом на дистанционное обучение во время пандемии COVID-19. Они утверждают, что руководство учебных заведений нарушило контрактные обязательства по обеспечению очного преподавания и доступа к инфраструктуре в кампусах.

Кроме того, 23-летнего студента из Тайваня арестовали по подозрению в организации мошеннической схемы, чтобы незаконно получить страховую выплату в размере $1,3 млн. Парень якобы умышленно обморозил себе ноги, что привело к ампутации обеих конечностей.