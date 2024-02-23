Возвращайте деньги: более 150 тысяч студентов подали в суд на свои университеты

Общая сумма исков может достичь 765 миллионов фунтов (37 млрд грн), что станет ощутимым ударом по бюджетам учебных заведений.

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Более 150 тысяч студентов в Великобритании готовят иски против своих университетов в связи с переходом на дистанционное обучение во время пандемии COVID-19. Они утверждают, что руководство учебных заведений нарушило контрактные обязательства по обеспечению очного преподавания и доступа к инфраструктуре в кампусках. Об этом пишет издание Daily Mail.

Студенты требуют частичного возмещения оплаты за обучение в размере около 5 тысяч фунтов (около 244 тыс. грн). Эта сумма включает разницу между стоимостью очной формы обучения (9250 фунтов стерлингов, что эквивалентно 451 тыс. грн) и платой за онлайн-курсы до пандемии. Общая сумма исков может достичь 765 миллионов фунтов (37 млрд грн), что станет ощутимым ударом по бюджетам университетов.

Юридические фирмы взялись рассматривать иски студентов бесплатно. Первый иск против Университетского колледжа Лондона (UCL) поступил в суд в прошлом году, но его рассмотрение было приостановлено, чтобы у сторон было время на поиск компромисса. Впрочем, переговоры не принесли результата и дело снова будет передано в суд.

20-летняя канадка Майя Томпсон, которая учится в UCL уже более года, пытается вернуть 32 тысячи фунтов стерлингов (около 1,5 млн грн) за обучение.

"Это не то, за что я заплатила деньги. Поступала во всемирно известный университет, а не на онлайн-курсы", — заявила она журналистам издания The Times.

Первый иск против Университетского колледжа Лондона (UCL) поступил в суд в прошлом году. Фото: Wikipedia

В свою очередь, руководство UCL выразило разочарование тем, что истица и ее адвокаты отбросили возможность внесудебного урегулирования конфликта. Проректор Кэти Армор отметила, что во время пандемии университет ставил на первое место безопасность студентов и придерживался рекомендаций от правительства.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что студенты, коллеги и выпускники Роудс-колледжа в американском городе Мемфис раскритиковали советницу по вопросам духовности Беатрикс Вейл. Женщина намеревалась организовать БДСМ-семинар "BDSM 101" в коллаборации с местным экспертом, но столкнулась с критикой и осуждением.

Кроме того, американский студент Ник Лутц из Университета Флориды решил проверить на орфографические и стилистические ошибки письмо от любимой, которая изменила ему с другим. Придирчивый "экзаменатор" сформировал короткое резюме и дал несколько советов, как улучшить текст.