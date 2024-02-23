Повертайте гроші: понад 150 тисяч студентів подали до суду на свої університети

Загальна сума позовів може сягнути 765 мільйонів фунтів (37 млрд грн), що завдасть відчутного удару бюджетам закладів освіти.

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Понад 150 тисяч студентів у Великій Британії готують позови проти своїх університетів у зв'язку з переходом на дистанційне навчання під час пандемії COVID-19. Вони стверджують, що керівництво навчальних закладів порушило контрактні зобов’язання щодо забезпечення очного викладання та доступу до інфраструктури в кампусках. Про це пише видання Daily Mail.

Студенти вимагають часткового відшкодування оплати за навчання у розмірі близько 5 тисяч фунтів (близько 244 тис. грн). Ця сума становить різницю між вартістю очної форми навчання (9250 фунтів, що еквівалентно 451 тис. грн) та платою за онлайн-курси до пандемії. Загальна сума позовів може сягнути 765 мільйонів фунтів (37 млрд грн), що завдасть відчутного удару по бюджетах університетів.

Юридичні фірми взялися розглядати позови студентів на безоплатній основі. Перший позов проти Університетського коледжу Лондона (UCL) надійшов до суду минулого року, але його розгляд було призупинено для надання сторонам часу на пошук компромісу. Втім, перемовини виявилися безрезультатними й справу знову буде передано до суду.

20-річна канадка Майя Томпсон, яка навчається в UCL вже понад рік, намагається повернути 32 тисячі фунтів стерлінгів (близько 1,5 млн грн) за навчання.

"Це не те, за що я заплатила гроші. Вступала до всесвітньо відомого університету, а не на онлайн-курси", – заявила вона журналістам видання The Times.

Перший позов проти Університетського коледжу Лондона (UCL) надійшов до суду минулого року. Фото: Wikipedia

Своєю чергою, керівництво UCL висловило розчарування тим, що позивачка та її адвокати відкинули можливість позасудового врегулювання конфлікту. Проректорка Кеті Армор зазначила, що протягом пандемії університет ставив на перше місце безпеку студентів і дотримувався рекомендацій від уряду.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що студенти, колеги та випускники Роудс-коледжу в американському місті Мемфіс розкритикували радницю з питань духовності Беатрікс Вейл. Жінка мала на меті організувати БДСМ-семінар "BDSM 101" у колаборації з місцевою експерткою, але зіштовхнулася з критикою та осудом.

Крім того, американський студент Нік Лутц з Університету Флориди вирішив перевірити на орфографічні та стилістичні помилки лист від коханої, яка зрадила йому з іншим. Прискіпливий "екзаменатор" сформував коротке резюме й дав кілька порад, як покращити текст.