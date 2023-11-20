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Студенти захейтили: радниця з питань духовності хотіла провести в коледжі БДСМ-семінар

Скандал у Роудс-коледжі з БДСМ-семінаром, сексуальні практики, садизм, мазохізм, домінування, протести, Беатрікс Вейл
Фото: Instagram//rhodes_chaplain | Радниця з питань духовності Беатрікс Вейл

Присутні на публічному заході мали б збагатити свої знання щодо рабства, садизму, мазохізму, домінування та покори, а також могли б анонімно поставити запитання до експертки.

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Студенти, колеги та випускники Роудс-коледжу в американському місті Мемфіс розкритикували радницю з питань духовності Беатрікс Вейл. Жінка мала на меті організувати БДСМ-семінар "BDSM 101" у колаборації з місцевою експерткою, але зіштовхнулася з критикою та осудом, пише британський таблоїд Daily Star.

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Повідомляється, що минулої п’ятниці Вейл, яка є парафіянкою пресвітеріанської церкви, розіслала студентам листівку з анонсом БДСМ-семінару. Зокрема, у тексті йшлося про те, що всі присутні зможуть збагатити свої знання щодо рабства, садизму, мазохізму, домінування та покори, а також зможуть анонімно поставити запитання.

До слова, за тиждень до анонсованого семінару подібний захід під назвою "Поговорімо про секс" уже провели для першого курсу, повідомляє видання National Review.

Скандал у Роудс-коледжі з БДСМ-семінаром, сексуальні практики, садизм, мазохізм, домінування, протести, Беатрікс Вейл Fullscreen
Анонс скандального БДСМ-семінару
Фото: Instagram//rhodes_chaplain

"Тоді все пройшло аж так добре, що я отримала свій перший дзвінок від розлючених батьків. І це аж після шести років роботи в цій школі! Але привіт, я нарешті зробила це", — хизувалася Беатрікс.

Натомість адміністрація коледжу відхрестилася від ідеї радниці з питань духовності.

"Цей захід скасовано, позаяк він не пройшов через усі належні канали схвалення. Ми усвідомлюємо, що слід реформувати процедуру затвердження подій, котрі відбуваються в нашому закладі, проте ми зробимо це й за потреби внесемо зміни", — зазначив представник коледжу в офіційній заяві.

Роудс-коледж, скандал із БДСМ-семінаром, сексуальні практики, садизм, мазохізм, домінування, протести, Беатрікс Вейл Fullscreen
Роудс-коледж у Мемфісі, США
Фото: wikimedia

Хоч семінар не буде проведений, студентська спільнота обурилася, що такий захід узагалі планувався та був предметом дискусії.

Сама Вейл поки не коментувала цей інцидент.

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