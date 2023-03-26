Працював над образом 3 місяці: в Китаї студент закосплеїв Зеленського (фото, відео)

Студент відростив бороду та зімітував стиль одягу українського президента.

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У Японії студент три місяці працював над зовнішністю, щоб стати схожим на Зеленського. В "новому" образі він з'явився на церемонію вручення дипломів Кіотському університету. Про це в твітері повідомив лектор в Університеті міжнародних досліджень Джеффрі Холл.

"На нинішній церемонії вручення дипломів Кіотському університету один випускник був одягнений у президента України Володимира Зеленського. Йому знадобилося три місяці, щоб відростити бороду", – написав Холл.

Попри відсутність зовнішньої схожості у японського студента із Володимиром Зеленським, схожість мілітарі-образу президента України простежується. Студент відростив бороду, зробив подібну зачіску і вдягнув худі з Гербом України.

"Він каже, що хотів одягнутися в Зеленського через репутацію президента як наймужнішої людини", — каже Джеффрі Холл.

Сама спроба демонструє підтримку українців з боку японців.

В РФ розпочали нову інформаційно-психологічну операцію проти президента України Володимира Зеленського. У мережі поширюють опрацьований фрагмент запису церемонії прощання із загиблим захисником України, де люди стали на коліна, щоб віддати шану військовослужбовцю. Пропагандисти запевняють, що українці на колінах благають Зеленського піти з посади.

22 березня президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських захисників у Бахмуті, він підбадьорив ЗСУ та вручив бійцям нагороди.