Студент отрастил бороду и сымитировал стиль одежды украинского президента.

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В Японии студент три месяца работал над внешностью, чтобы стать похожим на Зеленского. В "новом" образе он явился на церемонию вручения дипломов в Киотском университете. Об этом в твиттере сообщил лектор в Университете международных исследований Джеффри Холл.

"На нынешней церемонии вручения дипломов в Киотском университете один выпускник был одет у президента Украины Владимира Зеленского. Ему понадобилось три месяца, чтобы отрастить бороду", – написал Холл.

Несмотря на отсутствие внешнего сходства у японского студента с Владимиром Зеленским, сходство милитари-образа президента Украины прослеживается. Студент отрастил бороду, сделал подобную прическу и надел худи с Гербом Украины.

"Он говорит, что хотел одеться в Зеленского из-за репутации президента как самого мужественного человека", — говорит Джеффри Холл.

Самая попытка демонстрирует поддержку украинцев со стороны японцев.

В РФ началась новая информационно-психологическая операция против президента Украины Владимира Зеленского. В сети распространяют обработанный фрагмент записи церемонии прощания с погибшим защитником Украины, где люди стали на колени, чтобы отдать честь военнослужащему. Пропагандисты уверяют, что украинцы на коленях умоляют Зеленского уйти с должности.

22 марта президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских защитников в Бахмуте, он подбодрил ВСУ и вручил бойцам награды.