Студенты захейтили: советник по вопросам духовности хотела провести в колледже БДСМ-семинар

Присутствующие на публичном мероприятии должны были бы обогатить свои знания о рабстве, садизме, мазохизме, доминировании и покорности, а также могли бы анонимно задать вопросы эксперту.

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Студенты, коллеги и выпускники Роудс-колледжа в американском городе Мемфисе раскритиковали советницу по вопросам духовности Беатрикс Вейл. Женщина хотела организовать БДСМ-семинар "BDSM 101" в коллаборации с местным экспертом, но столкнулась с критикой и осуждением, пишет британский таблоид Daily Star.

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Сообщается, что в прошлую пятницу Вейл, которая является прихожанкой пресвитерианской церкви, разослала студентам открытку с анонсом БДСМ-семинара. В частности, в тексте говорилось о том, что все присутствующие смогут обогатить свои знания о рабстве, садизме, мазохизме, доминировании и покорности, а также смогут анонимно задать вопросы.

К слову, за неделю до анонсированного семинара подобное мероприятие под названием "Давайте поговорим о сексе" уже провели для первого курса, сообщает издание National Review.

Анонс скандального БДСМ-семинара Фото: Instagram//rhodes_chaplain

"Тогда все прошло так хорошо, что я получила свой первый звонок от разъяренных родителей. И это после шести лет работы в этой школе! Но привет, я наконец сделала это", — хвасталась Беатрикс.

Администрация колледжа открестилась от идеи советницы по вопросам духовности.

"Это мероприятие отменено, поскольку оно не прошло через все надлежащие каналы одобрения. Мы осознаем, что следует реформировать процедуру утверждения событий, запланированных в стенах нашего заведения, однако мы сделаем это и при необходимости внесем изменения", — отметил представитель колледжа в официальном заявлении.

Роудс-колледж в Мемфисе, США Фото: wikimedia

Хотя семинар не был проведен, студенческое сообщество возмутилось, что такое мероприятие вообще планировалось и было предметом дискуссии.

Сама Вейл пока не комментировала этот инцидент.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, как в Индии 21-летняя студентка Хансика Верма из штата Уттар-Прадеш решила организовать свое собственное похищение с целью получения денежного выкупа от своих родителей.

Кроме того, мы писали, что в Японии студент три месяца работал над внешностью, чтобы стать похожим на Зеленского. В "новом" образе он появился на церемонию вручения дипломов Киотскому университету.