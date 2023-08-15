Требовала выкуп: студентка инсценировала свое похищение ради родительских денег (фото)

Девушка ушла из дома и отправила родителям видеозапись, на которой с плакатом на лице утверждала, что ее похитили.

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В Индии 21-летняя студентка Хансика Верма, из штата Уттар-Прадеш, решила организовать свое собственное похищение с целью получения денежного выкупа от своих родителей. Об этом пишет The Times of India.

Полиция штата заявила о раскрытии дела о похищении, которое, по ее словам, было спланировано самими жертвами с целью вымогательства денег у своих родителей.

Дело связано с предполагаемым похищением 21-летней студентки инженерного факультета Хансики Верма, жительницы города Барра в Канпуре. Поздно вечером в воскресенье она была найдена на железнодорожной станции Басти в компании своего супруга. По имеющимся данным, Хансика и ее муж, 22-летний Радж, инсценировали похищение, чтобы вымогать деньги у ее родителей.

В настоящее время оба обвиняются в вымогательстве и преступном сговоре и заключены под стражу.

В ходе расследования выяснилось, что 22 мая 2023 года супруги тайно обвенчались. Испытывая финансовые трудности, они разработали план инсценировки похищения женщины и потребовали у ее родителей выкуп в размере 10 тысяч рупий (4387 грн).

4 августа Хансика ушла из дома, отправила родителям видеозапись, скрыв лицо платком, и заявила, что ее похитили Фото: Time of India

Последовательность событий началась с того, что 4 августа Хансика ушла из дома, отправила родителям видеозапись, скрыв лицо платком, и заявила, что ее похитили. Впоследствии ее сообщник Радж связался с родителями и потребовал оговоренный выкуп. Отец студентки сообщил о предполагаемом похищении в полицию.

Однако, используя методы наблюдения, правоохранительным органам удалось выследить супругов на железнодорожной станции Басти, что привело к их задержанию в ночь с воскресенья на понедельник.

Окружной прокурор Ананд Пракаш Тивари подчеркнул, что предполагаемое похищение с самого начала вызвало подозрения. Последующие улики позволили предположить, что Хансика была связана с Раджем романтическими отношениями. Мужчина имел криминальное прошлое: ранее он был замешан в деле об ограблении в Канпуре. Кроме того, было начато расследование по поводу их брака.

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