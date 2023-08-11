Потеряли тысячи долларов: десятки людей стали жертвами крупной лотерейной аферы

Энтони Линтон Стюарт обманывал пожилых людей, утверждая, что они выигрывали миллионные суммы. Затем мошенник сообщал, что для получения выигрыша жертвам придется заплатить ряд сборов и налогов.

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В США около десятка людей и семей были обманом лишены тысяч долларов, став жертвами крупной лотерейной аферы. С их счетов было похищено в общей сложности до 1,5 млн долларов. Человек, стоявший за этим преступлением, признался в содеянном. Об этом пишет Daily Express.

Энтони Линтон Стюарт признался в том, что стоял за мошенничеством, в результате которого у ничего не подозревающих людей были похищены тысячи долларов.

Согласно судебным документам штата Северная Каролина, 39-летний уроженец Ямайки в период с 2010 по 2016 год охотился за деньгами пожилых людей, проживавших в США.

Стюарт заманивал своих жертв во время телефонных разговоров. В судебных документах, поданных в суд города Шарлотт (штат Северная Каролина), говорится, что от мужчины пострадали в основном пожилые люди, которые, по его утверждению, выигрывали миллионные суммы. Среди других призов, которые, по его словам, они получили, были автомобили. Затем мошенник сообщал, что для получения выигрыша жертвам придется заплатить ряд сборов и налогов.

Иллюстративное фото Фото: CNN

Доверившись Стюарту, жертвы отправляли тысячи долларов наличными "посредникам" преступника, говорится в судебных документах. В других случаях жертвы переводили деньги.

В то время пока люди с нетерпением ждали известий о выигрыше, мужчина продолжал связываться с ними и просил еще денег, чтобы помочь продвинуть процесс.

Сколько именно Стюарт точно похитил денег у своих жертв, неизвестно. Но в документах утверждается, что эта сумма составляет от 550 000 долларов до 1 500 000 долларов.

В документах добавляется, что "лотерея не проводилась и выигрыши не выплачивались, а мошенник и его соучастники обманным путем удерживали деньги жертв для собственной выгоды".

После предъявления обвинения Стюарт признал себя виновным в сговоре с целью совершения почтового и проводного мошенничества. Это подтвердила прокуратура США по Западному округу Северной Каролины.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина получил 2,5 млн гривен на свой счет в банке. Неожиданно разбогатевший мужчина признался, что поначалу у него был соблазн оставить "судьбоносную" сумму себе. Он связался с сотрудниками банка и узнал, что кроме таинственных денег у него также появился кредит.

Также стало известно, что мужчине случайно выплатили зарплату в 367 раз больше его оклада. Вскоре после осознания ошибки компания связалась со своим бывшим сотрудником и попросила его вернуть деньги, но тот отказался.