Хотел оставить себе: мужчина получил 2,5 млн гривен на свой счет в банке (фото)

Неожиданно разбогатевший мужчина признался, что поначалу у него был соблазн оставить "судьбоносную" сумму себе. Он связался с сотрудниками банка и узнал, что кроме таинственных денег у него также появился кредит.

Related video

В Австралии мужчина, который отказался назвать свое имя, был склонен оставить себе 54 000 фунтов стерлингов (чуть больше 2,5 млн гривен), случайно поступивших на его счет в банке HSBC. Однако узнав, что это может быть преступлением, решил сообщить об этом своему консультанту. Об этом пишет Daily Star.

Австралиец был шокирован, обнаружив, что на его счет таинственным образом поступила сумма, эквивалентная 54 000 фунтов стерлингов (чуть больше 2,5 млн гривен).

Неожиданно разбогатевший мужчина из Сиднея признался, что поначалу у него был соблазн оставить "судьбоносную" сумму себе. Однако позже решил сообщить об операции в HSBC через функцию "живого чата".

"Было очень заманчиво сделать что-то сомнительное, не буду врать. Но беглого поиска в Google о том, что это преступление, было достаточно для меня. Я вернул себя к реальности, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой, и я не буду хранить эти деньги", — рассказал он.

Скриншоты разговора с представителем HSBC показали, что он сообщил банку об ошибке. Представитель сказал, что транзакция звучит "тревожно", и заверил, что они рассмотрят ее. Затем он получил электронное письмо от Тима Мозсни, руководителя отдела ипотечных услуг HSBC Australia, который сообщил ему, что вопрос с платежом будет решен.

Деньги были зачислены на счет в результате мошеннических операций с помощью системы cashback Фото: Reddit

Мужчине, который отказался назвать свое имя, сказали, что деньги были зачислены на счет в результате мошеннических операций с помощью системы cashback.

Позднее сотрудники банка отменили огромный перевод, но австралийца ждал второй сюрприз — кредит в размере 51 фунта стерлингов (2383 гривен), который, по его предположению, был оставлен стороной, совершившей банковскую ошибку.

По словам мужчины, странный сценарий оказался незначительным неудобством, и он связался с банком, чтобы все уладить.

"Времени на исправление ситуации ушло не так уж много, банк имеет свой собственный чат-канал — это очень удобно. Самое неприятное, что я не могу воспользоваться своей картой и несу ответственность за чью-то ошибку. Я удивлен тем, как легко можно перевести такую огромную сумму денег. Однако приятно знать, что транзакцию также легко отменить", — сказал он.

Представитель HSBC заявил, что банк не может комментировать вопросы, связанные с индивидуальными счетами, в связи с конфиденциальностью клиента.

Ранее Фокус сообщал, что мужчине случайно выплатили зарплату в 367 раз больше его оклада. Вскоре после осознания ошибки компания связалась со своим бывшим сотрудником и попросила его вернуть деньги, но тот отказался.

Также стало известно, что женщину вынудили отдать $1,3 млн бывшему мужу. Дениз Росси расторгла 25-летний брак и подала на развод с мужем Томасом всего через 11 дней после того, как выиграла огромную сумму в лотерею, сохранив свой выигрыш в тайне. Суд обязал женщину выплатить сумму, которая составляет стоимость приза.