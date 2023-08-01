Скрывала выигрыш в лотерею: женщину вынудили отдать $1,3 млн бывшему мужу (фото)

Дениз Росси расторгла 25-летний брак и подала на развод с мужем Томасом всего через 11 дней после того, как выиграла огромную сумму в лотерею, сохранив свой выигрыш в тайне. Суд обязал женщину выплатить сумму, которая составляет стоимость приза.

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Дениз Росси из США была вынуждена отдать свой крупный выигрыш в лотерею в размере 1,3 млн долларов своему мужу в рамках затянувшегося бракоразводного процесса. Об этом пишет Daily Star.

Уроженка Калифорнии расторгла 25-летний брак и подала на развод с мужем Томасом всего через 11 дней после того, как выиграла огромную сумму в лотерею, сохранив свой выигрыш в тайне.

Дениз выиграла 1,3 млн долларов и предпочла сохранить свой выигрыш в тайне от своего тогдашнего партнера. Томас узнал о победе в лотерее через несколько лет после их развода в 1996 году, когда получил письмо от компании, которая выплачивала единовременные переводы за выигрыш. Мужчина предоставил эту информацию суду.

Далее суд узнал, как Дениз отправила оригинал чека на адрес своей матери. Объясняя причину развода во время победы в лотерее женщина заявила, что она "хотела избавиться от этих отношений в течение многих лет". Однако у ее мужа была другая версия.

"Она хотела, чтобы я очень быстро съехал из дома. Это было не похоже на нее — так себя вести", — рассказал Томас.

Дениз обязали выплатить бывшему мужу стоимость всего выигрыша Фото: FOX News

Через несколько дней после обнаружения инкриминирующего письма Томас добился судебного запрета и обратился в суд, где судья постановил, что она нарушила законы, касающиеся раскрытия информации об активах и средствах, и действовала обманным путем или со злым умыслом.

Дениз, которой на тот момент было 49 лет, обязали выплатить бывшему мужу, которому тогда было 65 лет, 20 ежегодных платежей по 66 800 долларов США, что составляет стоимость всего выигрыша.

Адвокат Дениз, Коннолли Ойлер, заявил, что она могла бы удержать выигрыш, если бы честно о нем рассказала.

"Я мог бы успешно доказывать, что это ее отдельная собственность. Или мы могли бы поспорить и прийти к какому-то соглашению. Но судья разозлился и отдал все мужу", — сказал он.

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Также стало известно, что победитель лотереи, спустивший состояние в 11 млн фунтов, вернулся к продаже окон. Марк Гардинер спустя 18 лет после победы в Национальной лотереи вернулся к обычной трудовой деятельности. После неудачных инвестиций мужчина решил вновь заняться продажей окон.