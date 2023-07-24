Победитель лотереи, спустивший состояние в 11 млн фунтов, вернулся к продаже окон (фото)

Марк Гардинер спустя 18 лет после победы в Национальной лотереи вернулся к обычной трудовой деятельности. После неудачных инвестиций мужчина решил заняться продажей окон.

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В Великобритании 61-летний Марк Гардинер и его партнер по бизнесу Пол Мэддисон в 1995 году выиграли более 22 млн фунтов стерлингов. Они разделили этот судьбоносный выигрыш, и с тех пор у мужчины из города Сент-Леонардс-Он-Си, Восточный Сассекс, были то взлеты, то падения. Об этом пишет Daily Star.

Мужчина потерял свои 11 млн фунтов стерлингов и спустя 18 лет вернулся к обычной трудовой жизни. В результате неудачных инвестиций он потерял миллионы. Кроме того, в 2004 году британца бросила его четвертая жена Бренда.

Тем не менее Марк успел сделать несколько разумных вложений. Например, вложил деньги в футбольный клуб "Гастингс Юнайтед", а также вложил 2 млн фунтов стерлингов в свою компанию "Крофт Гласс". Однако и здесь его дела пошли не гладко, потому что теперь он руководит компанией, но и сам продает окна. Марк одновременно занимается измерениями, съемкой и заказами.

Британец все еще занимается футболом, он владеет местным клубом в Гастингсе и купил дом на Барбадосе. Фото: ExpressStar

"Не поймите меня неправильно, если бы я выиграл в лотерею сейчас, в 61 год, я бы сделал много разных вещей. Я бы перестал работать. Я решил вложить в компанию деньги. Я хотел проверить, есть ли у меня способности, навыки и знания, чтобы двигаться дальше — это был как тест, и я его прошел. Я не беспокоюсь о том, что если возьму выходной, то не смогу выплатить зарплату своим сотрудникам", рассказал он, вспоминая свою победу в лотерее.

Британец все еще занимается футболом, он владеет местным клубом в Гастингсе и купил дом на Барбадосе.

Издание отмечает, что мужчина по-прежнему каждую неделю играет в лотерею, используя те же номера, на которых выиграл в 1995 году.

Что касается судьбы его бывшего партнера по бизнесу Пола, то Марк утверждает, что тот является свидетелем Иеговы и живет в Шотландии. Он не знает, что случилось с его выигрышем, и не рассказывает, общается ли он с другим победителем.

Ранее Фокус сообщал, что в США ищут счастливчика, который сорвал один из крупнейших джекпотов. Главный приз в размере 1,08 млрд долларов является третьим по величине за всю историю игры, начавшейся в 1992 году. Джекпот начал расти с 19 апреля и следующие 38 розыгрышей только становился больше.

Также стало известно, что в Британии мужчина зашел купить хлеб и выиграл 1 млн фунтов. Стив Гудвин отпраздновал выигрыш в скретч-карту Национальной лотереи шашлыком из ресторана быстрого питания, планируя покупку своего первого дома. Узнав о призе, мужчина расплакался от радости.