Больше миллиарда долларов: в США ищут счастливчика, который сорвал один из крупнейших джекпотов

Главный приз в размере 1,08 млрд долларов является третьим по величине за всю историю игры, начавшейся в 1992 году. Джекпот начал расти с 19 апреля и следующие 38 розыгрышей только становился больше.

Related video

В среду вечером в США был продан один выигрышный билет на джекпот Powerball, оцениваемый в 1,08 миллиарда долларов, сообщили представители лотереи. Он был куплен в мини-маркете Las Palmitas в центре Лос-Анджелеса Об этом пишет CBS News.

Выигрышными номерами оказались 7, 10, 11, 13 и 24.

Владелец или владельцы билетов смогут выбрать либо единовременную выплату в размере 558,1 млн долларов, либо аннуитет на сумму 1,08 млрд долларов. Обе суммы указаны до вычета налогов.

Благодаря поздней продаже билетов джекпот превысил ранее заявленную сумму в 1 млрд. долл. Всего в розыгрыше было разыграно более 4,8 млн выигрышных билетов и денежные призы более низкого уровня на сумму 85,1 млн долларов.

Как отмечает CBS News, это был второй случай за последние восемь месяцев, когда в округе Лос-Анджелес был продан билет Powerball стоимостью 1 млрд. долларов. В ноябре счастливчик из сервисного центра Joe's Service Center в Альтадене правильно угадал числа, сопровождающие рекордный мировой джекпот Powerball в размере 2,04 млрд долларов.

Иллюстративное фото Фото: CNN

Джекпот рос с 19 апреля, когда билет, купленный в штате Огайо, выиграл джекпот в размере 252,6 млн долларов. До розыгрыша, состоявшегося в среду вечером, за последние 38 розыгрышей никто не смог угадать пять белых шаров и один красный Powerball.

Главный приз в размере 1,08 млрд долларов является третьим по величине за всю историю игры, начавшейся в 1992 году. В прошлом году один билет, проданный в Калифорнии, выиграл рекордный мировой джекпот в размере 2,04 млрд долларов, а второй по величине главный приз игры в размере 1,586 млрд долларов был разделен между победителями в Калифорнии, Флориде и Теннесси.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина четвертый раз выиграл крупный приз в лотерею. Джон Санкрант посмотрел на выбранные им номера и сразу же понял, что стал победителем. Мужчина даже не стал доставать билет, чтобы перепроверить, является ли его комбинация действительно выигрышной.

Также стало известно, что в Британии мужчина зашел купить хлеб и выиграл 1 млн фунтов. Стив Гудвин отпраздновал выигрыш в скретч-карту Национальной лотереи шашлыком из ресторана быстрого питания, планируя покупку своего первого дома. Узнав о призе, мужчина расплакался от радости.