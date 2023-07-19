"Скоро вернусь за миллионом": мужчина четвертый раз выиграл крупный приз в лотерею

Джон Санкрант посмотрел на выбранные им номера и сразу же понял, что стал победителем. Мужчина даже не стал доставать билет, чтобы перепроверить, является ли его комбинация действительно выигрышной.

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В США 71-летний Джон Санкрант из штата Мичиган, выигравший джекпот в размере 105 000 долларов в лотерее, заявил, что эта выплата стала для него "четвертым крупным призом". Об этом пишет UPI.

По данным Мичиганской лотереи, мужчина купил билет на розыгрыш Fantasy 5 26 июня во Frenchtown Cheers в Монро, и у него совпали все пять номеров: 02-07-22-26-30.

"Я регулярно играю в Fantasy 5 и всегда выбираю номера по дате рождения. Я только что закончил ужинать и посмотрел на цифры. Как только я их увидел, я понял, что выиграл. Мне даже не пришлось доставать билет, чтобы перепроверить!" — сказал Санкрант представителям лотереи.

По словам американца, это не уже первая его победа в лотерее.

"Мне довольно часто везет в лотерею. Это уже четвертый крупный приз, который я выиграл, и с каждым разом они становятся все больше. Я надеюсь, что скоро вернусь сюда за миллионами", — сказал он.

По словам победителя, его последний выигрыш пойдет на сбережения.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина "превратил" выигрыш в 20 долларов в 2 миллиона. У него не было с собой денег на два лотерейных билета, поэтому он смог купить только один. Он выиграл приз в 20 долларов. На эти деньги американец приобрел второй билет, который принес ему 2 миллиона долларов.

Также стало изветно, что в Британии мужчина зашел купить хлеб и выиграл 1 млн фунтов. Стив Гудвин отпраздновал выигрыш в скретч-карту Национальной лотереи шашлыком из ресторана быстрого питания, планируя покупку своего первого дома. Узнав о призе, мужчина расплакался от радости.